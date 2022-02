Conductor de automóvil se descompensa e impacta contra alumbrado público

Esta tarde efectivos policiales de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones en función Judicial Las Flores detuvo a un joven florense en el marco del Proceso Penal Nro. 4500/21 caratulado “Coacción, Lesiones Leves agravadas por resultar la víctima una persona con la que el imputado mantenía relación de pareja, privación Ilegal de la Libertad agravada por su comisión con violencia y amenazas. Todos en concurso real, en los términos de los arts. 55, 149 bis segundo párrafo in fine, 89, 92 en función del art. 80 inc. 1, y 142 inc. 1 del Código Penal – Las Flores”, y su acumulada Proceso Penal Nro. 5224/21 caratulado “Desobediencia arts. 239 del Código Penal – Las Flores”

Tuvo intervención del Sr. Agente Fiscal Dr. Marcelo Fernández a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nro. 01 y Sr. Ayte. Agente Fiscal Dr. Pablo Eduardo Iparraguirre titular de la Ayudantía Fiscal de Las Flores ambos del Departamento Judicial Azul, que luego de diversas tareas investigativas efectuadas por personal policial numerarios de esta Sub DDI Las Flores se logró recabar las suficientes pruebas para que en el día de la fecha el Juzgado de Garantías Nro. 03 de la ciudad de Azul emita orden de detención para persona del sexo masculino mayor de edad, oriundo de esta ciudad de Las Flores, la cual se hizo efectiva con colaboración de personal de la Estación de Policía Comunal Las Flores en horas de la tarde del día de la fecha.

Dicha persona quedó detenida en el asiento de esta Sub Delegación Departamental de Investigaciones Las Flores a disposición del magistrado de intervención.- Cabe destacar que se prescinde de brindar información personal del detenido de autos debido a que ambas causas “Ut supra mencionadas” se corresponden a delitos de violencia de genero por lo que es necesario resguardar la integridad de la víctima.