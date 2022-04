Florenses de la Escuela Municipal de Ajedrez participaron en Cacharí

Alumnos de la Escuela de Ajedrez, perteneciente a la Secretaría de Deportes, intervinieron en la primera fecha del Gran Prix Infantil que se disputó el pasado domingo en el Club Porteño de Cacharía, con la organización de la Escuela Municipal de Azul.

Luego de dos años de inactividad en este certamen, los florenses a cargo del profesor Mario Orlando, lograron los siguientes puestos: en Sub 10: (19 participantes): 7º) Salvador Disttéfano y 9º) León Lómez. Sub 12 (20 inscriptos): 9º) Jeremias Schimpf, 11º) Simón Arce y 13º) Jonás Bastién. Sub 15 (28 jugadores): 4º) Román Eluchans, 5º) Gonzalo Montes de Oca, 21º) Tobías Ferrari y 23º) Tiano Puente. Libres (57 aficionados): 17º) Mario Orlando, 35º) Néstor Orlando y 41º) Rocío Orlando.

La próxima fecha está programada para el 24 de abril en San Carlos de Bolívar.