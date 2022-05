La Fundación Becaria “Osvaldo Cattorini” entregó 16 becas a estudiantes florenses

En diálogo con Maria Laura Lopardo por Urbana FM contó que Nubes es un espectáculo de Street Jazz, Iniciación a la Danza, Iniciación Comedia Musical, Reggaetón, Dancehall, Urbano, Tango, Folklore, Contemporáneo, Flamenco, Hip Hop, House y Malambo.

El show que nos encontrará perdidos, idos, inmóviles, estancados, rendidos, dudosos, siendo, o no. Escapamos, buscamos, soltamos, nos obligamos a sentir.

En una noche donde nos obligamos a ser algo que no nace, que no viene, que no llega. Hasta que nos animamos y rompemos con esas reglas, con esos conceptos, con eso que nos mantiene cautelosos, en constante contradicción y arriesgamos.

Atravesamos muros, Nubes, obstáculos. Sentimos nuestras Pulsion.es, Renacemos de nuestras Pulsion.es. Despertamos en un mundo que pretende alienar, pero nosotros elegimos Soltar, Encontrar, Atravesar.