Recreación y turismo: Tareas de mantenimiento y nuevos servicios en el Parque Plaza Montero

Alguna vez has sentido que el mundo y la rutina te abruma, que aunque has alcanzado todo lo deseado aun no sientes que estás completo, quizás lo tuyo sea conocer a la argentina turística, desde Jujuy hasta la Patagonia muchos aventureros toman algún medio de transporte y recorren la nación.

Desde conocer el país a dedo hasta irse en moto, muchos aventureros del mundo realizan esta travesía, nunca se está solo si no te rodea la naturaleza abrumadora del país, lo más seguro es que conozcas a otros aventureros que se encuentran de viaje.

La mejor época para hacerlo

Argentina es turística en cualquier época del año, pero saber cuál es el mejor momento para recorrer las rutas te ayudará a organizarte: cuál será la carretera que debas tomar, cuáles son los poblados, las paradas estratégicas, de esta forma te permitirá saber cuánto se tomará el viaje.

El verano es el mejor momento para recorrer Argentina a través de la ruta, según vayas atravesando las provincias te encontrarás con diferentes temperaturas y climas, los vientos veloces de las costas atlánticas, los paisajes montañosos de los Andes argentinos.

Según sea la ruta los paisajes variarán pero jamás decepcionaran, la ruta más famosa de la nación es la ruta 40.

Ruta 40, la más famosa de Argentina

En ella conseguirás todo lo que tu viaje por carretera necesita la mesa basáltica del lago Buenos Aires, laguna en el Parque Nacional Patagonia, está ruta traza 5194 kilometros, desde la zona La Quiaca en la Puna hasta los Cabo Vírgenes en la Patagonia.

Si no tienes el tiempo o debes parar porque no sólo eres turista sino nómada profesional que disfruta su tiempo y vida, puedes hacerlo por fracciones, muchos inician en San Martín de los Andes en Neuquén hasta el lago Buenos Aires en Santa Cruz.

Más adelante podrás encontrarte con la mítica ruta de los siete lagos, dónde no sólo encontrarás lagos, las caminatas en montañas y bosques es posible en todas las épocas del año, sin embargo debes tomar en cuenta a dónde irás según tus deseos.

Siempre que continues por la ruta 40 hacía el sur del mundo podrás toparse con el destino más llamativo de toda la argentina: las joyas patagónicas Perito Moreno y Ushuaia.

Herramientas útiles para la Ruta

Iniciar un viaje por carretera en cualquier vehículo siempre saca un temor a flote que todo aventurero puede poseer dónde dormir, ducharse, comer y si hay suficientes lugares para llenar los tanques de combustibles.

No debe haber ningún miedo, aunque la extensión de argentina es tan amplia que sientas algunas veces que estás en medio de la nata contar con herramientas como aplicaciones dónde puedas conseguir camping a costos coherentes, también encontrarás otra información.

Las aplicaciones no sólo mostrarán si puedes dormir allí, sino otras bondades que puedes ofrecer desde el wifi hasta los tipos de opciones para dormir que poseen, espacios para la carpa, habitaciones compartidas o privadas.

No pierdas la oportunidad de iniciar una aventura sobre cómo es hacer turismo argentino a través de sus carreras.