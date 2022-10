Sub DDI Las Flores realizó dos allanamiento por hurto

Sub Delegación Departamental de Investigaciones Las Flores, informa que en el día de ayer se dio cumplimiento a dos órdenes de allanamiento, registro y secuestro para dos domicilios de esta ciudad, el primero de estos se trata de una vivienda situada en el Barrio llamado Las Verbenas, mientras que el restante se halla situado en calle Sordeaux al 400.

Dicho operativo fue comandado por personal de la Sub DDI Las Flores, contando con la colaboración de personal de Estación de Policía Comunal Local, culminadas las diligencias arrojaron resultados positivos en virtud de que se procedió al secuestro de elementos de interés para la prosecución de la presente investigación, tratándose de prendas de vestir y calzados.

Dicha investigación fue iniciada días atrás cuando se recepcionó denuncia penal al ciudadano Fariña Horacio sobre la sustracción de un biciclo Mountain Bike por lo que se inició un Proceso Penal Caratulado “Hurto”, con intervención de la Ayudantía Fiscal Las Flores, hecho ocurrido el día 12 del corriente en Avenida Rivadavia entre San Martin y 25 de Mayo de esta ciudad.

En virtud de los diferentes trabajos de campo, análisis informático y demás pruebas colectadas por personal de Grupo Operativo Sub DDI Las Flores y de Personal de Gabinete Técnico Operativo de Estación Comunal Local se logró la correcta identificación del autor del hecho y Juzgado de Garantías Nro. 01 a cargo de la Dra. Magdalena Forbes del Departamento Judicial de Azul Libro dichas Ordenes.

No obstante a ello es que en virtud de no haber sido hallada la bicicleta sustraída en los domicilios allanado, es que personal de la Sub DDI Las Flores continuó con las tareas investigativas tendientes a dar con la misma, logrando su recupero y posterior recogimiento ya que se hallaba en poder de un vecino de esta ciudad, tratándose de una bicicleta marca Philco, rodado 29, de color gris, quedando a disposición del magistrado interviniente.