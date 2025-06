SUB DDI Las Flores y G.A.D de General Alvear realizaron allanamiento y aprehensión de un masculino por tenencia y comercialización de estupefacientes

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Según fuentes Judiciales la Sub Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Las Flores llevó a cabo Orden de Allanamiento, Registro , Secuestro y detención en el marco del Proceso Penal caratulado “TENENCIA ILEGITIMA DE ESTUPEFACIENTES CON FINES DE COMERCIALIZACION EN DOSIS FRACCIONADAS DESTINADAS AL CONSUMIDOR Y COMERCIALIZACION DE ESTUPEFACIENTES PROPIAMENTE DICHA”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 22 a cargo de Dr. Lucas Moyano del Departamento Judicial de Azul.

En virtud de una amplia investigación la cual se inició en el mes de Febrero ya que personal de la SUB DDI tomo conocimiento que un domicilio de General Alvear situado en Barrio 32 un masculino se dedicaría a la comercialización de estupefacientes al menudeo. Llevadas a cabo las tareas investigativas de rigor por parte de la Sub DDI Local, es que se logró la correcta identificación del masculino, así mismo y de trabajo de campo y análisis de diferente información obtenida por personal policial es que se pudo establecer que dicho sujeto efectivamente comercializaba la sustancia a diferentes vecinos del medio y en diferentes puntos de esta ciudad, por lo que el Juzgado de Garantías Nro. 02 a cargo del Dr. Federico Barberena del Departamento Judicial de Azul otorgó Orden de Allanamiento, Registro, Secuestro para una vivienda de esa localidad, lugar de residencia del sindicado, del cual no se puede brindar datos personales debido al estado en que se encuentra la presente investigación.

Siendo cumplimentada dicha orden Judicial en horas de la noche del día de ayer por personal de Sub DDI Las Flores contando con la colaboración de personal de Grupo de Apoyo Departamental General Alvear, arrojando resultado positivo ya que se procedió al Secuestro de 07 envoltorios de Clorhidrato de Cocaína (11, 5 gramos en total), cuatro cajas plásticas conteniendo gran cantidad de pastillas y frascos con sustancia liquida (medicamentos de diferentes denominaciones), un teléfonos celular, elementos de corte para el fraccionamiento de la sustancia y la suma de quinientos mil pesos en efectivo discriminada en billetes de baja denominación. Por lo que con la totalidad de los elementos secuestrados la fiscalía interviniente dispuso la inmediata aprehensión del investigado que se hallaba presente en el momento que se llevaba a cabo la diligencia judicial. Durante el procedimiento y en el momento del ingreso a la morada el personal policial hallo sobre una mesa lindante a la puerta de ingreso un arma de fuego tipo pistola calibre 22 con proyectil en recamara y con nueve municiones en su cargador, procediéndose al secuestro de la misma, iniciándose actuaciones por “TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 20 de la Localidad de General Alvear, del Departamento Judicial de Azul. Dicha fiscalía también dispuso la aprehensión del imputado por el arma hallada. El ciudadano aprehendido fue trasladado hasta el asiento Físico de la Sub DDI Las Flores donde permanecerá alojado.-