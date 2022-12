Parte de prensa policía comunal Las Flores

El día 14 de diciembre, se recepciona una denuncia a un vecino de nuestra ciudad, quien manifiesta haber constatado en una obra en construcción donde desempeña tareas, el faltante de 1 Amoladora angular color naranja; 1 máquina de soldar; 1 portátil de fabricación casera; 3 cucharas de albañil; 1 masa; 3 cortafierros; 1 escuadra, las que fueron sustraídas por autores ignorados en horario de madrugada de ese mismo día. Dichas actuaciones fueron caratuladas “Robo” con la intervención del Juzgado de Garantías Nº 1 y la Ayudantía Fiscal Local. Se deja constancia que se están desarrollando tareas investigativas con el fin de dar con los autores de tal ilícito. En la misma fecha, una vecina florense denuncia haber realizado la compra de un teléfono IPhone 11, mediante red social Instagram, por un valor de $72.000,00 moneda nacional, para lo cual realizó dos trasferencias a CBU otorgado por dicha cuenta. La entrega de la telefonía debía ser a domicilio, la cual nunca fue efectivizada, como tampoco logró obtener respuesta por parte de vendedor. La presente fue caratulada como “Averiguación de Ilícito” con intervención del Juzgado de Garantías Nº 1 y Unidad Funcional de Instrucción Nº 16. En horas de la tarde de misma fecha, personal de esta Dependencia procedió a la aprehensión de una persona que se encontraba violando medida cautelar “Prohibición de contacto, acercamiento y/o comunicación” referente a la Ley 12.569 “Protección contra la violencia familiar” dispuesta por Juzgado de Paz Letrado local, para con vivienda de su expareja. Interviene Ayudantía Fiscal local y Unidad Funcional de Instrucción Nº 1.

El día 16 de diciembre se procede a la aprehensión de persona que portaba en sus pertenencias cigarrillo de fabricación casera con sustancia verde parduzca, los cuales al momento de realizar reactivo arroja resultado positivo a cannabis. Infringiendo la Ley 23.737. Actuaciones con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 22.

Mismo día personal de esta Dependencia en conjunto con efectivos de Delegación de Investigaciones y Trafico de Drogas ilícitas dependiente de la localidad de Azul, se procedió a la aprehensión de masculino quien, al ser identificado y requisado, poseía en su mochila, un envoltorio con sustancia verde parduzca, la cual al realizar pruebas arrojó resultado positivo a cannabis y un guarismo de 1 gr.

El día 17 de diciembre, se procedió a la aprehensión de una persona que poseía PEDIDO DE CAPTURA ACTIVA solicitado por el Juzgado de Paz de Alte. Brown. Para con imputado se realizaron diligencias de rigor quedando a disposición de Magistrado interviniente.

El 18 de diciembre, personal de esta dependencia se hace presente en domicilio de este medio, previo haber sido solicitada presencia de uniformados, donde se procede a detener a masculino, quien, en presencia de efectivos policiales, habría procedido a dañar vidrio de una puerta trasera de automóvil marca Volkswagen, modelo Gol. Las presentes actuaciones fueron caratuladas “Daño en flagrancia” con intervención de Ayudantía Fiscal Local.

Con esta misma fecha personal de esta dependencia procedió a la aprehensión de dos personas quienes habían protagonizado pelea en frente de comercio de nuestra ciudad, para ser más tarde interceptados a metros de lugar, donde comenzaron a vociferarse amenazas de muerte frente al personal policial interviniente.

“Operativo Interceptación e Identificación Vehicular y Personas”

Se procedió al secuestro de Motocicleta marca ZANELLA, color rojo sin dominio colocado, quien, al momento de Requerida documentación, conductor carecía de licencia de conducir, cedula verde y seguro, como así también de dominio, espejos y casco.

En operativos realizados en Ruta Nacional Nº 3 se procedió al secuestro de automóvil marca VOLKSWAGEN, modelo BORA, el cual al momento de interceptación se corrobora que el mismo poseía medida de Secuestro Activo con fecha de alta 01/06/22 a requerimiento del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 2 de San Martin. Actuaciones bajo intervención de mismo Magistrado.

En el marco de “Operativos de interceptación y Prevención de delitos, modalidad motochorros”, se procedió, previa interceptación de automóvil marca VOLKSWAGEN, modelo VENTO, al secuestro de rodado en mención por infringir los ARTS. 51, 48 INC. “A” y 49 B Inc. “G” de la Ley Nº 24449.

Asimismo, se procedió a interceptar motocicleta marca Motomel, sin dominio colocado, color rojo, la cual es infraccionada y secuestrada por transgredir lo estipulado en Arts. 40 Inc. A, B, C y D, 47; Inc. «A» de la Ley Nº 24449.