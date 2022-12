Está en marcha la campaña de concientización y prevención contra el Dengue, “Patio Limpio 2023”

Está en marcha la campaña de concientización y prevención contra el Dengue denominada “Patio Limpio 2023” y recuerda algunas consideraciones a tener en cuenta:

Que debemos saber sobre el Aedes Aegypti

Prolifera exclusivamente en el entorno domiciliario porque en estos lugares los depredadores naturales o competidores son escasos o no existen. El problema de desorden ambiental relacionado con el dengue está dado por los factores que favorecen la presencia de hembras de Aedes Aegypti en los entornos de las viviendas de nuestras ciudades y pueblos. Esta especie de mosquito está muy bien adaptada al hábitat urbano. Los adultos utilizan los recipientes que suelen acumular agua para depositar sus huevos y para el desarrollo de sus formas larvarias.

En los ambientes silvestres, alejados de las viviendas, raramente se hallan criaderos de Aedes Aegypti y se los considera como hábitats desfavorables para la especie. El Aedes Aegypti requiere de lugares sombríos y húmedos. Los ambientes sombríos aseguran que el agua de los recipientes no sobrepase ciertas temperaturas que serían letales para las formas inmaduras (40° C o superiores), por lo que, si están expuestos al sol en verano, no suelen ser criaderos de esta especie de mosquito. Los entornos con vegetación suelen regular la temperatura del agua en los recipientes y además proporcionan humedad.

No se han hallado criaderos naturales de Aedes Aegypti en ambientes acuáticos donde el sustrato es la tierra, razón por la cual las zanjas, charcos, lagunas, ríos, etc. no suelen ser criaderos de esta especie. Sin embargo, si se vertieran las larvas de Aedes Aegypti desde un recipiente artificial a uno de estos ambientes, las larvas podrían seguir con su desarrollo normal, por lo que podrían transformarse en criaderos.

Eliminación de los focos de reproducción

• Desechar todos los objetos inservibles capaces de acumular agua como: latas, neumáticos, macetas rotas, juguetes rotos y otros.

• Desechar toda la basura que esté alrededor de la vivienda.

• Limpiar las canaletas y recodos de desagües periódicamente, para permitir que el agua corra sin obstáculos.

• Verter agua hirviendo en lugares de difícil acceso y con presencia de huevos (por ejemplo: canaletas, rejillas, etc.). Recordá que la hembra pone los huevos en las paredes de las rejillas o desagües, por lo tanto, es necesario que el agua hirviendo tome contacto con estas superficies.

• Deshacerse de las botellas llenas de agua que se suelen colocar alrededor de los árboles o mantenerlas tapadas.

• Eliminar envases de vidrio o plástico vacíos y guardar los retornables bajo techo.

• Mantener el césped cortado al ras y el jardín o predio desmalezado.

• Colocar bajo techo los neumáticos que sean utilizables, o cubrir con algún elemento, y mantener boca abajo los recipientes que no estén en uso.

• Tapar el tanque de agua o los tambores donde se reserve agua para consumo en caso de no contar con agua potable corriente. Si el tanque o recipiente no tiene tapa, se lo puede cubrir con una tela limpia o una tela mosquitera.

• Renovar diariamente el agua de los bebederos.

• Reemplazar por arena húmeda el agua de floreros, jarrones y recipientes en los que se colocan plantas y flores.

Prevención de la picadura del mosquito.

Para evitar que el Aedes aegypti nos pique, debemos tratar de impedir su entrada en nuestra casa y que el mosquito tome contacto con nuestra piel:

• Instalar telas metálicas en puertas y ventanas para impedir su entrada en la vivienda.

• Colocar por debajo de todas las rejillas de patios, jardines y terrazas un trozo de tela metálica (del mismo tamaño que la rejilla) para impedir que las hembras entren a poner sus huevos.

• Colocar mosquiteros de tela tul alrededor de camas, cunas y coches para niños pequeños, ya que los protegen de las picaduras en sus momentos de descanso.

• Usar ropa protectora: de colores claros y, en la medida de lo posible, que cubra todo el cuerpo (pantalones largos y camisa de manga larga) mientras se encuentre al aire libre ya que esto dificulta la alimentación del mosquito.

• Utilizar espirales fumigantes y vaporizadores eléctricos: resultan eficaces durante la salida del sol y al caer la tarde, que es cuando el mosquito se alimenta.

• Utilizar insecticidas sólo cuando se hayan visto mosquitos adultos y aplicarlo en los lugares donde puedan esconderse como detrás de los muebles, cortinas y zonas oscuras de la casa. Se debe tener cuidado con el uso abusivo en ambientes cerrados.

• Utilizar repelentes en las partes descubiertas del cuerpo.