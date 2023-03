Alerta roja por altas temperaturas en Las Flores

Tal como se establece orgánicamente, ayer por la noche el intendente Alberto Gelené dejó inaugurado el Período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Las Flores de este 2023.

Encabezada por el presidente del cuerpo de concejales, Fabián Blanstein, la sesión fue presenciada por integrantes del Ejecutivo, de otras instituciones y representaciones y fue compartida a los vecinos quienes pudieron seguir la transmisión en vivo y a través de los Medios de Comunicación.

Acompañado por su familia y su equipo de trabajo, Alberto Gelené hizo un repaso de sus inicios en la función pública y lo deseado desde sus primeras ideas, las cuales se fueron plasmando desde que el pueblo le honró esta envestidura, en el desarrollo de una ciudad que, a pesar de haber atravesado situaciones difíciles, está activa y continúa en pleno crecimiento.

Con el apoyo gráfico de datos y estadísticas, el intendente puntualizó todo lo ejecutado por la gestión municipal a través de las diferentes Secretarías y todo lo planificado para la ciudad para este año, donde son muchos los proyectos a concretarse.

“Logramos hechos concretos y tangibles para ver hoy la ciudad que nos merecemos, que hemos ido construyendo y viendo crecer de manera clara y concreta”, remarcó. Asimismo, señaló que: “cuando hay ganas, esfuerzo, dedicación, y trabajo demostramos lo que hemos hecho en 20 años”.

Desde la asunción en 2019, lo que se hizo fue diagnosticar el estado de situación de nuestra ciudad y se consideró la conformación del área de Modernización para, a través del uso de las nuevas tecnologías, la digitalización, inteligencia y la construcción de la infraestructura de datos espaciales, estudiar y analizar números socioeconómicos y armar una base única de datos y así administrar de mejor modo los recursos para poder trabajar de manera ordenada, sincronizada, organizada y transparente, generando lo necesario para la optimización de procesos, tiempos, trazabilidad para una planificación y una gestión eficiente.

En marco del detalle de cada una de las Secretarías, el jefe comunal destacó el compromiso de los equipos de trabajo tanto de Desarrollo Humano, como de Salud, Educación, Cultura, Deportes. También de Obras Publicas con todo lo que significa el desarrollo de licitaciones, proyectos para el crecimiento de todo el partido de Las Flores, el equipamiento automotor, el cuidado de los caminos rurales y la protección de quienes eligen la ciudad para producir e invertir, para visitar turísticamente, para disfrutar; que fomentan el desarrollo productivo del partido y todos sus habitantes.

El crecimiento de la ciudad, como demostró el intendente, se puede ver concretamente en el desarrollo de infraestructura, no solo en la construcción de escuelas, viviendas, CAPS, sino también con números concretos: en 2003 Las Flores era una ciudad de 353 manzanas y hoy cuenta con 161 nuevas manzanas, lo que significa un 45% más de desarrollo de la planta urbana; se pasó de tener 330 a 511 cuadras de pavimento (4 de cada 10 cuadras fueron pavimentadas en esta gestión); 4 km. Mas de desagües pluviales; 18 km. Mas de redes de agua y 25 km. Mas de cloacas, 105 cuadras de cordon cuneta y 47 km. De redes de gas.

“La transformación y el desarrollo que se está logrando, se puede ver claramente al caminar las calles. Eso se hace trabajando, no hablando”, manifestó Alberto Gelené.

Remarcó obras que han sido posible gracias a gestiones a través de los gobiernos nacional y provincial, pero muchas otras que se han realizado con mano de obra municipal, capacitada y con una gestión optima de los recursos y la administración, familia municipal a la que se agradece constantemente y por la que se sigue trabajando por mejores condiciones salariales.

Se destacan la Av. Cruz Marqués, la Circunvalación de la Av. Independencia, la Travesía Urbana con lo que significa para muchos otros avances que se concretan en ese sector (nueva playa de camiones, planta de faena, ampliación Parque Industrial, Nuevo CAPS 17 de octubre y Pasteur, 72 viviendas, nueva planta depuradora); la importancia de contar con una ciudad iluminada gracias a la reconversión LE.

Por igual la estabilización y el engranzado de 33 km. De rutas provinciales y 31 km. De calles y caminos; desagües pluviales; cordón cuneta e iluminación Barrio Los Porteños. También la adquisición de muchas maquinarias esenciales para la atención de distintos servicios; la protección y prevención a través de diferentes ámbitos (seguridad, salud, educación, asistencia).

Entre los importante anuncios nombró la adquisición de una nueva combi para Desarrollo Humano; la vuelta de la Fiesta del Deporte; Escuela de Guardavidas; el inicio de los trabajos de pavimentación en Barrio Las Flores, avance muy esperado; construcción de la Cancha de Hockey de césped sintético en Centro Recreativo Municipal; la implementación de la Orquesta Escuela Sinfónica con 42 nuevos instrumentos; 50 nuevas cuadras de pavimento urbano entre lo que se destaca la zona aledaña al Hospital en calles 25 de mayo, Alem; nuevos establecimientos educativos (Secundaria 3, Etapa II de Secundaria 4, nuevo jardín de infantes, edificio de CEPT N° 37, Etapa II CFI).

Asimismo, el intendente Gelené comunicó la recuperación de terrenos adquiridos por el municipio (10 hectáreas conocidas como Quinta Pirolo) que hoy formalmente se trabaja como proyecto Barrio La Blanca que va a contar con 157 lotes con servicios que serán destinados oportunamente en gran medida a trabajadores municipales y a través de los gremios; lo que se suma al ordenamiento de esa zona de Lucangioli entre Las Heras y Pueyrredón.

Además, se continuará haciendo lo necesario para llegar a alcanzar la relocalización del relleno sanitario; el Balneario de la Laguna en el Parque Plaza Montero y la recuperación de la Laguna La Blanca.

En la parte final, el intendente expresó que están a la vista las transformaciones y que sin dudas hay todavía muchos desafíos para plantear por esta ciudad que se construye desde el amor y la pasión por el pueblo que se traduce en avances para todos

“Hicimos mucho más con pocos recursos, todo esto está hecho no solo con plata sino también con ingenio, con planificación, empeño, con trabajo. No estamos exentos de la situación a nivel país pero aun así sumamos esfuerzos para seguir gestionando recursos y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, aseguró.

A esto agregó que es necesario poner en escena el desarrollo integral de nuestra ciudad y la felicidad de todos los florenses y por eso es que desde esta administración cada obra, cada acción y cada decisión tiene un por qué.

“Hoy no estaríamos construyendo rotondas, sino tuviéramos que ordenar. Protegemos a nuestros vecinos, eso previene y por eso no se ve lo que no ocurre. Los invito a todos a seguir trabajando por el futuro de nuestras próximas generaciones, con amor y pasión. Sigamos soñando la ciudad que queremos”, concluyó.