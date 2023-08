Puso una cámara de seguridad y descubrió que su vecino le robaba

Un inquilino del barrio porteño de Coghlan puso una cámara de seguridad luego de descubrir que le faltaba dinero y varios elementos de su departamento.

Increíble, pero real

Todo ocurrió en el cuarto piso de un edificio ubicado en la calle Estomba al 3000, donde el denunciante se había mudado sin cambiar la cerradura.

La víctima decidió poner una cámara de seguridad tras la desaparición de 100.000 pesos que guardaba en un cajón.

El hombre relató: «Hace un mes empiezo a notar que faltan pequeñeces en mi casa. Pensé que me lo comí o que estaba loco porque no me acordaba. Un día me faltaron 100.000 pesos de un cajón y ahí decidí poner las cámaras«.

Al ver los videos de la cámara de seguridad descubrió que el ladrón era un vecino del primer piso: «Me parecía conocida su cara, pero no me acordaba que era del edificio. Otro vecino me confirmó que era el del primer piso».

La víctima llamó a la Policía de la Ciudad pero el ladrón, que descubrió la existencia de la cámara, escapó y todavía no pudo ser hallado.

El hombre que fue víctima del robo contó: «Es el hijo de la dueña del departamento, pero no pudieron detenerlo ya que se fugó y hasta dejó abandonada a su perra. En su casa encontraron cosas que me robó como zapatillas de electricidad, queso, alargues, pero la plata no apareció».