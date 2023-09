Juegos Bonaerenses: Medalla de Oro en Tejo, Plata en Chin Chón y Bronce en Bochas

la dupla integrada por Luis Laborde y Luis Fumiatti se adjudicó hoy la medalla de oro en la disciplina Tejo de Adultos Mayores, en el marco de la final provincial de los Juegos Bonaerenses 2023 que culminarán mañana en Mar del Plata.

Los florenses vencieron 15 a 12 a Gral. Pueyrredón y se quedaron con el título, mientras que en semifinal derrotaron 15 a 13 a Lobos.

Por otro lado, Domingo Risso conquistó la medalla de plata en Chin Chón; y Alfredo Cabanne y Luis Urruchúa lograron la presea de bronce luego de ganarle 12 a 8 a Rojas.

En Beach Vóley, Anastasia Gutiérrez y Kiara Lamas (Sub 16); Michela Emma y Malena Pérez (Universitarios); y Francesco Repetto y Francisco Moyano (Sub 18) jugarán mañana por el tercer y cuarto puesto.

Asimismo, en Natación, Julieta Altuna (Sub 18) clasificó quinta en 100 metros pecho; José Albarello (Adultos Mayores), resultó octavo en 200 metros libres; y Agustín Sandoval (Universitario) compite en 100 metros pecho. Con respecto a Ajedrez, debemos consignar que Román Eluchanz (Sub 16) y Paula Rodríguez (Sub 18) finalizan hoy su participación.