Kicillof: “Apostamos a reconstruir y transformar la Provincia de abajo hacia arriba, a través de su integración y su identidad”

Cuenta DNI se incorporó al programa «Compre sin IVA», la medida del gobierno nacional que reintegra en concepto del impuesto al valor agregado (IVA) el 21% de las compras a un segmento de la población según su nivel de ingresos, en comercios seleccionados y en productos particulares por hasta $18.800 por mes. Más allá de esta información, existen otras consultas que son clave para entender la dinámica de esta medida. Por eso acá vas a encontrar las respuestas a las dudas más frecuentes:

¿Qué personas están alcanzadas por el beneficio?

Jubilados/as; beneficiarios/as de: pensiones por fallecimiento y no contributivas nacionales, asignaciones universales por hijo cuyo monto total mensual no supere la suma de seis haberes mínimos garantizados, asignaciones por embarazo para protección social; trabajadores/as en relación de dependencia (siempre que el ingreso mensual no supere la suma de seis veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil de $ 118.000); personal de casas particulares y monotributistas.

¿Quiénes están excluidos?

Las personas que pagan el impuesto sobre los bienes personales, siempre que no corresponda a la tenencia de una vivienda única y trabajadores autónomos.

También quedan afuera las y los menores de edad. Por lo cual las personas usuarias de Cuenta DNI 13/17 no acceden a este beneficio.

¿En qué comercios se puede aprovechar la devolución del IVA y cuál es la vigencia del programa?

En todos los comercios minoristas y/o mayoristas que estén inscriptos ante la AFIP y que ofrezcan productos de la canasta básica como alimentos (lácteos, panificados, carnes, verduras, entre otros) artículos de higiene personal, artículos de limpieza, etc.

El régimen de reintegro alcanza a las compras que se realicen desde el 18 de septiembre de 2023.

¿Qué medios de pago están incluidos?

Además de las tarjetas de débito a nombre del beneficiario y de las tarjetas del “Programa Alimentar” y del “Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – Potenciar Trabajo, se puede obtener la devolución de IVA pagando con la billetera digital gratuita de Banco Provincia, Cuenta DNI. En este caso es suficiente con tener dinero en cuenta disponible y pagar a través de la aplicación en cualquiera de sus modalidades, QR o Clave DNI.

También están incluidas las transferencias a través de tarjetas de débito bajo la modalidad de pago electrónico inmediato y los pagos con tarjeta de débito realizados a través de códigos de respuesta rápida (QR).

¿Cuál es el monto a reintegrar y en qué plazo?

Se reintegrará el 21% del importe total abonado, hasta el límite de $ 18.800 por mes y por beneficiario. El reintegro se efectuará automáticamente en la cuenta bancaria, dependiendo del horario en que se realizó la compra.

Para las compras que se realicen hasta las 17:00 horas, la acreditación se hará efectiva dentro de las 24 horas hábiles de efectuada la operación. Mientras que para las compras hechas luego de las 17:00 horas, el reintegro se realizará dentro de las 48 horas hábiles de efectuada la operación.

¿Se acumulan los beneficios de Cuenta DNI con el reintegro del IVA?

El beneficio de la devolución de IVA es acumulable con los que ya brinda mes a mes la billetera digital gratuita de Banco Provincia y que en septiembre permite ahorrar hasta $ 60.000.

De esta manera, las personas usuarias de Cuenta DNI que cumplan con los requisitos impuestos por la AFIP pueden obtener un nuevo ahorro mensual cada vez que pagan sus compras de productos incluidos en la canasta básica a través de la aplicación en cualquiera de sus modalidades, QR o Clave DNI. El monto alcanza en el noveno mes del año, sumando ambos beneficios, los $ 78.800.

Por ejemplo, si una persona compra carnes y verduras durante los sábados y domingos y paga con la billetera de Banco Provincia puede obtener hasta 7 mil pesos por semana. Ahora, con la medida anunciada por el Ministerio de Economía, podrán sumarle a ese ahorro la devolución del IVA, ya que el programa aplica a una amplia gama de productos, como frutas, verduras, carne y productos de higiene personal y del hogar.

¿Cómo saber si una persona es beneficiaria?

Para consultar si una persona es beneficiaria del reintegro debe ingresar la CUIL en: https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/reintegro/consulta.aspx

¿Cómo se identifica un reintegro?

Los reintegros correspondientes a los consumos alcanzados por el beneficio figuran en el resumen de cuenta de la tarjeta de débito con la leyenda “Reintegro programa COMPRE SIN IVA”. Pero, además, para la devolución del IVA, la AFIP determina un CBU de la cuenta bancaria informada por el beneficiario. En caso de no tener una cuenta informada, el organismo público selecciona una cuenta bancaria de todas las que tenga la persona para realizar allí la devolución del dinero.

No obstante, las personas beneficiarias pueden ingresar a AFIP y dar de alta el CBU de la cuenta en la que quieren recibir la devolución de IVA, siempre que se consuma con los medios de pago habilitados de la misma entidad que se declara.