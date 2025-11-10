Colocaron en Azul un nuevo cartel con las cifras actualizadas de siniestros en la Ruta 3

Connect with us
Azul

Además reclaman por el pedido de autovia en la ruta 3.

Este sábado por la tarde se realizó el recambio y actualización del cartel ubicado en la zona del Cristo, en la rotonda de acceso a Azul por la Ruta Nacional N°3.

El nuevo cartel refleja las cifras actualizadas de accidentes, heridos y fallecidos registrados en el tramo que une San Miguel del Monte con Azul, uno de los corredores más transitados de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa fue impulsada por Estrellas Amarillas, Fundación CEDA y Vecinos Autoconvocados por la Autovía en Ruta 3, con el objetivo de generar conciencia sobre la siniestralidad vial y la necesidad de avanzar con las obras de infraestructura que garanticen una mayor seguridad en la circulación.

