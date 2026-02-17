Las Flores
Se realizó el Primer Encuentro Jeepero Florense con tres días a puro barro y adrenalina
Durante los días 13, 14 y 15 de febrero se llevó a cabo el Primer Encuentro Jeepero Florense, una propuesta que reunió a fanáticos del 4×4 y al público en general en un espacio especialmente preparado para vivir la pasión fierrera a pleno.
El predio contó con una pista diseñada con barro y montañas, además de sectores con pantanos y pozos que pusieron a prueba la destreza de los conductores y la potencia de los vehículos. El evento se desarrolló en un ambiente ideal para disfrutar de pasadas cargadas de agua, barro y mucha emoción.
Con entrada totalmente gratuita, el encuentro también ofreció servicio de parrilla y cantina, junto a puestos de emprendedores locales que acompañaron la jornada, generando un espacio de recreación para toda la familia.
La actividad tuvo lugar en Alcides Seguí (continuación de Avenida Rivadavia y Ruta 30), donde durante tres días el rugir de los motores fue protagonista de una convocatoria que marcó el inicio de una nueva propuesta para la ciudad.
