Capital Federal
Lanzan la inscripción de los Vouchers Educativos: cuáles son los requisitos
La medida está dirigida a familias con ingresos de hasta siete salarios mínimos y con hijos en escuelas privadas con aporte estatal.
El Ministerio de Capital Humano habilitó la inscripción al Programa de Asistencia “Vouchers Educativos” para el ciclo 2026, una iniciativa destinada a acompañar a familias con hijos en instituciones privadas con subsidio estatal. La convocatoria está abierta hasta el 30 de abril, de acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial.
El programa apunta a hogares cuyos ingresos no superen los siete salarios mínimos, vitales y móviles (en abril eso sería 2.504.600 pesos) y que tengan menores de hasta 18 años escolarizados en establecimientos privados con al menos un 75% de aporte estatal. Se trata de una asistencia económica de carácter temporal orientada a cubrir parte de las cuotas escolares.
La iniciativa había sido creada en marzo de 2024 mediante la Resolución 61, y en esta nueva etapa se formalizó una actualización del reglamento general. Según la normativa vigente, no se introducen cambios de fondo en los requisitos ni en las condiciones de acceso, sino una adecuación administrativa.
La Secretaría de Educación será la autoridad encargada de ejecutar el programa, reglamentar su funcionamiento y, en caso de ser necesario, firmar convenios con otros organismos. La resolución lleva la firma de Carlos Torrendell, titular del área.
Los requisitos para poder inscribirse al programa
Según el Anexo publicado este miércoles por el Boletín Oficial, el beneficio está dirigido a quienes tengan responsabilidad parental, tutela o guarda de menores hasta 18 años. Para acceder al programa, el adulto responsable debe: ser argentino o extranjero con residencia legal no inferior a dos años, el ingreso del grupo familiar no debe superar 7 salarios mínimos, vitales y móviles.
El voucher educativo es compatible con otras prestaciones sociales y se destina exclusivamente al pago de cuotas escolares. Además, el reglamento establece que las instituciones educativas deben validar la información sobre regularidad académica y pago de cuotas, y que la protección de los datos personales de los beneficiarios se encuentra amparada por la ley.
La inscripción al programa se realiza de manera digital, por única vez, mediante una declaración jurada en la que se completan datos personales y económicos del grupo familiar. Luego, la Secretaría de Educación evalúa la regularidad escolar, la situación socioeconómica y el cumplimiento de pago de cuotas en las instituciones. El pago del beneficio se efectúa a través de ANSES, mediante transferencia bancaria o billetera virtual, hasta diciembre de 2026.
Entre las causales de cese del beneficio se contemplan el vencimiento del plazo, el fallecimiento del estudiante, la renuncia voluntaria, la pérdida de la condición de alumno regular o el atraso de tres cuotas escolares.
¿Te gustó esta nota?
Seguí el canal de WhatsApp de Noticias Las Flores y enterate primero.
Vecinos juntaron firmas para reclamar limpieza de terrenos y mayor control de plagas
Importante acompañamiento municipal para finalizar mejoras edilicias en el CEPT N° 37 de Rosas
Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional alertan por 240 despidos y van al paro
Fuerte ajuste en el INTA: eliminan dependencias en la región sur bonaerense, entre ellas Saladillo
Alfajores PO! obtuvo el segundo lugar al mejor alfajor de chocolate blanco en el Festival de Suipacha
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 4 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 7 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras