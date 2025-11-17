Cacharí
Accidente en Ruta 3: un hombre fue trasladado al hospital tras un choque entre un utilitario y un camión
Según información publicada por Noticias de Azul, este lunes se registró un siniestro vial en el kilómetro 243 de la Ruta Nacional Nº 3, donde por motivos que aún se investigan colisionaron un camión y un utilitario.
De acuerdo a ese medio, el choque involucró a un camión Ford Cargo (dominio PAQ-146), conducido por Néstor Omar Cruz, de 57 años, y a un utilitario Renault Kangoo (dominio FJS-461) al mando de Federico Adrián Lagaña Russo, de 35 años.
Como consecuencia del impacto, Lagaña Russo fue trasladado en ambulancia al hospital para su evaluación médica. Según informó Noticias de Azul, presenta lesiones que no serían de gravedad. Interviene en el hecho la Fiscalía Nº 13 del Departamento Judicial de Azul, que instruyó una causa caratulada como Lesiones Culposas.
