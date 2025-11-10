Las Flores
Un camión se hundió tras ceder el camino de tierra en Avellaneda y Ceretti
Alrededor de las 6:40 de la mañana de este lunes 10, un camión se hundió parcialmente cuando cedió el camino de tierra en la intersección de Avenida Avellaneda y Ceretti.
Afortunadamente, no se registraron heridos y el conductor resultó ileso.
En el lugar trabajan efectivos policiales, personal de Tránsito y del Corralón Municipal, quienes coordinan las tareas para retirar el vehículo y realizar las labores necesarias de reparación y limpieza.
El tránsito permanece cortado en la zona hasta nuevo aviso, por lo que se recomienda circular con precaución y evitar el sector mientras se desarrollan los trabajos.
