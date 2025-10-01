Las Flores
Un joven se habría quitado la vida
En la mañana de este miércoles, personal policial intervino en una vivienda ubicada en Carrasmasa, entre Moreno y Avellaneda, donde fue hallado sin vida un joven de alrededor de 35 años.
La causa está en proceso de investigación para determinar fehacientemente las circunstancias del hecho.
Al lugar acudieron efectivos policiales y personal del área de salud para realizar las actuaciones correspondientes. La identidad del joven no ha sido difundida por respeto a la familia y hasta que se cumplan los protocolos judiciales.
Desde este medio se recuerda que, si vos o alguien que conocés atraviesa una situación de crisis emocional, podés comunicarte al Centro de Asistencia al Suicida (CAS) al 135 (CABA y Gran Buenos Aires) o al 0800-345-1435 desde todo el país. También podés acudir al hospital o centro de salud más cercano para recibir ayuda profesional.
