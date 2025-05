Las Flores queda afuera del Programa Nacional de Ciudades Saludables tras su eliminación

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Con esta medida, el Ejecutivo a cargo de Javier MIlei busca redirigir recursos hacia áreas de mayor impacto en la salud pública, dada la baja participación municipal y lo que desde el Gobierno definen como escaso cumplimiento de los objetivos previstos



El programa fue implementado para promover el desarrollo de políticas integrales de salud en municipios de todo el país, trabajando sobre determinantes y condicionantes que afectan la situación sanitaria. Sin embargo, informes recientes de la Dirección Nacional de Atención Primaria y Salud Comunitaria revelaron que los resultados obtenidos no justifican la continuación del proyecto.



Según destaca el matutino porteño Clarin, respecto del cumplimiento de las metas, la mayoría de los municipios consultados coincidió en que no se alcanzaron, pero subrayaron que no fue por fallas propias sino porque se discontinuaron las entregas de partidas desde Nación.



En este sentido se puntualizó que el dinero para solventar “Ciudades saludables” fue entregado sólo hasta cierto punto por el Gobierno de Alberto Fernández. Ese punto, coincidieron varios, fue la mitad. Dos partidas entregadas; dos adeudadas.



Buenos Aires es uno de los distritos con mayor cantidad de municipios adheridos. Entre ellos se encuentran: 9 de Julio, Adolfo Alsina, Ensenada, Vicente López, Alberti, Adolfo Gonzáles Chaves, General Alvarado, Baradero, Almirante Brown, Marcos Paz, Cañuelas, Avellaneda, Moreno, Coronel Dorrego, Ayacucho, Punta Indio, Esteban Echeverría, Azul, Rojas, Florentino Ameghino, Bahía Blanca, General Alvear, Balcarce, General Arenales, Benito Juárez, General Las Heras, Berazategui, La Costa, Berisso, La Matanza, Bolívar, Laprida, Bragado, Lobos, Brandsen, Luján, Campana, Malvinas Argentinas, Carlos Casares, Mar Chiquita, Carmen de Areco, Necochea, Carmen de Patagones, Olavarría, Castelli, Pinamar, Chacabuco, Rauch, Chivilcoy, Roque Pérez, Coronel Pringles, Salliqueló, Coronel Suárez, San Isidro, Ezeiza, San Pedro, Florencio Varela, Tordillo, General Juan Madariaga, Villa Gesell, General Lamadrid, General Paz, General Pinto, General Pueyrredón, General Rodríguez, General San Martín, General Viamonte, General Villegas, Guaminí, Ituzaingó, Junín, La Plata, Lanús, Las Flores, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobería, Lomas de Zamora, Magdalena, Maipú, Monte, Monte Hermoso, Morón, Navarro, Pellegrini, Pergamino, Pilar, Quilmes, Saladillo, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Miguel, San Nicolás, Suipacha, Tandil, Tigre, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres de Febrero, Villarino y Zárate