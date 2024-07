Jornada de Salud Integral en el Paraje El Trigo

Sebastián Pereyra, dirigente del Club Juventud Unida, dialogó con Julio González en Urbana FM 92.7, brindando detalles organizativos sobre los encuentros que disputa la institución en la Liga de Fútbol de Las Flores.



Pereyra destacó que la situación económica actual del país está afectando a todos los sectores, incluido el fútbol. «El impacto de la situación actual del país es complejo para todos y el fútbol no está ajeno a eso. Se siente un poco más cuando uno tiene que recortar gastos en su vida, lo primero que va a recortar es ir a la cancha,» ejemplificó Pereyra. Además, señaló que los incrementos en los costos se han disparado, haciendo muy difícil la gestión de los partidos. «Los costos se están yendo por las nubes y, lamentablemente, se está haciendo dificultoso llevarlo adelante.»

A punto de jugar las semifinales de la Liga de Fútbol Las Flores, Pereyra detalló los gastos asociados a los partidos entre Taladro vs. Barrio Traut y Atlético vs. Club Juventud Unida. «El alquiler de cancha es de $100 mil, los árbitros $260 mil, la policía $334 mil, además de otros gastos como servicio de ambulancia, pelotas, cobradoras y botiquín. En total, cerca de $800 mil pesos para los dos partidos de semifinales que tenemos que disputar próximamente. Lamentablemente, es insostenible. Hay mucho sacrificio para que a los clubes no les quede nada y, en oportunidades, hasta genere pérdidas,» indicó.

Pereyra enfatizó la necesidad de colaboración y diálogo para hacer los costos más accesibles. «El camino es juntarnos y hablar para que todo sea un poco más accesible. Algunos clubes tienen pérdidas. El estado municipal siempre nos abre las puertas, mantuvimos reuniones y se pusieron a disposición para poder solventar algunos gastos.»

Finalmente, Pereyra agradeció a los socios e hinchas del club por su esfuerzo y apoyo cada fin de semana: «A socios e hinchas de nuestro club, agradecemos el esfuerzo cada fin de semana.»