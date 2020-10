Club Leo donó 7 Tensiómetros y 7 Oxímetros Saturometro al Hospital

El Dr. Mauricio Alejandro, director del Hospital Zonal de Las Flores, debió cesar sus funciones profesionales en el centro de salud público de la ciudad por ser contacto estrecho positivo de Covid-19.

Luego de superar el aislamiento realizo un emotivo descargo en su cuenta personal de facebook en el que resaltó un profundo agradecimiento para todos aquellos que estuvieron presentes hacia su persona y para quienes de uno u otra manera colaboran con el nosocomio.

“Este tiempo de aislamiento que viví me hizo ver que es tendiendo puentes de solidaridad entre cada una de las personas, como se fortalece la trama social que mejora la calidad de vida en nuestra comunidad, nuevamente GRACIAS.”

Carta publicidad por el Dr. Mauricio Alejandro: Hoy vuelvo a incorporarme a mi lugar de trabajo, y quería contarles que desde que comenzó la pandemia, no había tenido un tiempo libre como para poner en perspectiva el proceso que estamos viviendo, esto que sucede nos ha cambiado la vida a todos.

Y en lo que a mí respecta, lo que más me interesa remarcar es una sola cosa: AGRADECIMIENTO. A todos los que me han acompañado con un mensaje, con una palabra de aliento, a todos los que se han sumado para colaborar permanentemente con nuestro hospital, porque esa es otra cosa que pude observar, EL HOSPITAL SOMOS TODOS, los que eventualmente ocupamos un cargo de mayor responsabilidad, pero también todos y cada uno de los profesionales que se desempeñan en cada área de nuestra institución, enfermeros, técnicos, administrativos, personal de limpieza y mantenimiento, choferes, también son el hospital, cada uno de los miembros y amigos de la cooperadora, y de los grupos de apoyo en las redes sociales, los medios que difunden información acerca nuestro, y en definitiva cada una de las instituciones, y personas que nos ayudan, por eso lo digo y no como slogan, la comunidad toda hace el hospital. Las acciones de generosidad y desprendimiento como las que han tenido para con nuestra institución, nos instan a seguir trabajando cada vez con más eficiencia y austeridad para lograr nuestros objetivos sanitarios.

