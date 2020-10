Al final habrá teatro durante el verano

El ministro de Producción, Augusto Costa, y el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, se reunieron hoy con representantes de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales con el fin de evaluar alternativas sanitarias y tomar decisiones para la realización de espectáculos durante la temporada de verano 2020/2021, siempre de acuerdo con las condiciones epidemiológicas de los distintos centros turísticos de la Provincia.

“Vamos a tener una temporada atípica y desde el Gobierno provincial y los municipios tenemos que pensar en alternativas creativas, que cuiden a los artistas, a los trabajadores y a los espectadores que asistan a los espectáculos; nuestro compromiso es con todos los sectores de la actividad”, destacó Costa.

Durante la reunión se acordó que las actividades teatrales y de espectáculos se desarrollen en espacios al aire libre o bien en salas o espacios tradicionales que puedan cumplir con condiciones de ventilación adecuadas, bajo estrictos protocolos, aforos reducidos y distanciamiento social.

Además, se convino que las condiciones para la organización de espectáculos se revisarán

periódicamente según las condiciones epidemiológicas de cada centro turístico provincial, y

que se facilitarán espacios privados y públicos adecuados para que también puedan desarrollar sus producciones las salas independientes que no estén en condiciones de funcionar.

En el mismo sentido, se decidió la conformación de una mesa de trabajo técnica entre el sector, sus trabajadores, la Provincia y los municipios para continuar el diálogo y establecer protocolos, controles y procedimientos para el desarrollo de la actividad.

Entre los representantes del sector teatral y musical, estuvieron presentes los empresarios Carlos Rottemberg, Lino Patalano, Martín Alfiz, Ariel Stolier, Sebastián Blutrach, Pablo Baldini, Roberto Bisogno y Tomás Rottemberg, entre otros.

Vale recordar que tal como informó este medio los empresarios se habían mostrado molestos con el “no” inicial, el cual había sido dado a conocer durante la presentación de la temporada de verano, la semana pasada en Mar del Plata. “Es una triste noticia que veíamos venir, pero no deja de impactar el no tener teatro en Mar del plata y la Costa Atlántica la próxima temporada 2021”, señalaba ante La Tecla el reconocido empresario teatral Javiel Faroni, quien además es Director de Aerolíneas Argentinas.

Al igual que todas y cada una de las actividades habilitadas y no habilitadas, el ex legislador bonaerense defenfía la suya. Y destacaba que a partir de los protocolos presentados y trabajados con especialistas, la gente que asista a ver un espectáculo a un teatro no correría el riesgo de contagiarse el coronavirus.

“Sin dudas nuestra actividad puso siempre el ojo en lo sanitario para proteger a los trabajadores y el público asistente y desde comienzo de la pandemia se trabajaron con especialistas los protocolos necesarios para estar listos al momento de volver a la actividad, con la convicción que con esos protocolos el teatro no contagia ni más ni menos que otras actividades”, indicaba Faroni

Y agregaba que “entiendo la protección de las autoridades hacia los ciudadanos, en general y las comparto pero sin dudas es un golpe muy fuerte para todos los trabajadores del sector no sólo del teatro comercial sino también del teatro independiente y oficial”.

Por último, el dirigente massista marplatense resaltaba ante este medio que “personalmente sigo teniendo la esperanza que en estos meses la situación sanitaria logre disminuir y que con los cuidados necesarios pertinentes muchas salas teatrales, artistas, técnicos y personal afectado puedan volver a trabajar, incluso para no perder la llama prendida del histórico teatro de verano”, completó.

En la misma línea se había pronunciado el también empreasrio teatral, Carlos Rottemberg, al señalar que “desde el principio tuve claro que este año estaba perdido. Lo hice público en marzo, cuando dije que nuestra actividad iba a contracorriente de lo que pide la salud del mundo en relación a los espacios abiertos y distanciamiento social: nosotros ofrecemos lo contrario”, admitió.

Pero a su vez, en diálogo con Teleshow, añadió que “siempre creí que a partir de los protocolos, los teatros no son focos infecciosos, sino que nos obligamos a cumplir, como debe ser, con el cuidado de la salud de los espectadores y los trabajadores”, y destacó que “la preocupación pasa por la Costa Atlántica fundamentalmente, que es donde se desarrolla, desde San Clemente del Tuyú hasta Las Grutas”.

FUENTE: LA TECLA