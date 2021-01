Se reunió la comisión de emergencia, focalizando el debate en la nocturnidad y las reuniones masivas

Ayer, en horas de la noche, en base al nuevo aumento de casos que se observa en CABA, AMBA, y en nuestra ciudad, se volvió a reunir la comisión de emergencia para evaluar la situación epidemiológica, y las posibles medidas a implementar en consecuencia. El intendente transmitió datos de la provincia, a partir del contacto que mantuvo mediante videoconferencia con el gobernador Axel Kicillof.

La reunión giró en torno a la preocupación de las autoridades frente al aumento de los casos luego de los festejos por las fiestas de fin de año. De esta forma, todos los integrantes de la comisión trabajaron sobre nuevas medidas preventivas para evitar un mayor ascenso de la curva de contagios, y que, de esta manera, desde la provincia o nación no vuelvan a colocar a la ciudad de Las Flores en una fase 3, lo cual conlleva restricciones más férreas para el ámbito comercial.

Es por ello que desde la comisión de emergencia se resolvió limitar la utilización de los espacios públicos para reuniones sociales. Se podrá permanecer en los espacios públicos hasta las 22 hs, y, luego de ese horario, no se permitirán reuniones masivas en dichos espacios. De todas maneras, continúan permitidas las reuniones de hasta 20 personas al aire libre en los domicilios particulares, siempre manteniendo los protocolos establecidos, distanciamiento social, no compartir bebidas, etc.

Y hoy por la tarde se va a desarrollar una reunión con los propietarios de los locales gastronómicos, para consensuar con ellos un horario de cierre de dichas actividades, para los días semanales (lunes a jueves), y otro para los fines de semana y feriados. Las definiciones en esta materia se informarán de manera precisa una vez culminada esta reunión con gastronómicos.

Cabe destacar que todas estas medidas que se están llevando adelante son para poder controlar de una mejor manera la propagación del coronavirus, y así cuidar la salud de todos los florenses, mientras se continúa con el proceso de vacunación. Las limitaciones definidas son medidas que se creen adecuadas para evitar un crecimiento excesivo en la tasa de contagios, lo cual podría traer restricciones perjudiciales para el comercio local.