La Provincia incrementa los controles vehiculares durante el recambio turístico

#FlorensesPorElMundo surgió en medio de la pandemia. Siempre impulsada por mis ganas de viajar, y sabiendo que por un tiempo eso no iba a ser posible, pensé en aquellos florenses que eligieron irse de nuestra pequeña Ciudad en busca de nuevas experiencias. Afortunadamente la mente no tiene límites, y viajar virtualmente era la única opción.

Por lo tanto me pareció una linda forma de conocer distintos lugares a través de sus fotos e historias y de que ellos de alguna manera pudieran sentirse cerca, estando lejos.

Gracias a todos y a cada uno de los #florensesporelmundo que se sumaron con tan buena onda a esta sección que amo y disfruto tanto hacer.

Los invito a que viajemos juntos!

Hoy en #FlorensesPorElMundo viajamos con @stefaniap_ar para conocer un poquito de su vida en Dubai, Emiratos Árabes Unidos 🇦🇪

¿Cuándo te fuiste?

Me vine hace seis años, en el 2014.

¿Qué te llevó a elegir ese lugar?

La situación en Argentina se ponía cada vez peor y recién me recibía de traductora y no conseguía trabajo, vi que Emirates la aerolínea estaba haciendo entrevistas en el Sheraton de Bs As para trabajar como azafata, me mandé y no quede, y a los días había otra entrevista en el aeropuerto, pensé que era en Argentina, hasta que un día a las 3 am. me llamaron para decirme que había quedado seleccionada que en unos días me mandaban la visa y el pasaje para Dubai. Fue la mejor decisión, lejos, haberme venido a vivir al desierto 🐪.

¿Qué es lo que más y menos te gusta de vivir ahí?

Lo que más me gusta es la gran variedad de nacionalidades viviendo en un mismo lugar. Te abre mucho la cabeza conocer gente de tantos países diferentes. Otras de las cosas que amo, es la seguridad y la facilidad con la que podes progresar a nivel profesional. Lo que menos me gusta es el calor de Julio- Agosto, el verano acá roza los 54 grados (al menos el año pasado, veremos este año) y la humedad es muy heavy. (Acá es siempre verano, solo que esos dos meses son los más calurosos).

Si tuvieras que recomendar un imperdible, ¿Cuál sería?

El Burj Khalifa, es (hasta el momento) el edificio más alto del mundo, podes subir y ver toda la ciudad, tiene bares y restaurantes q tienen una vista imperdible. Y El Dubái mall en Downtown, el shopping más grande del mundo, tiene atracciones como por ejemplo un acuario inmenso, restaurants, cines, etc. y es el punto panorámico por excelencia para ver el show de las fuentes y las luces del Burj Khalifa a la noche. Otro es sin duda las travesías al desierto, el hotel Atlantis en The Palm Jumeirah y por último de Great Mosque en Abu Dhabi.

Gracias Stefi por sumarte 💫