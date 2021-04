“Un mate te contagia”, también te contagia el uso político de la pandemia

Federico Coria, un joven padre desesperado por encontrar a su hija, se comunico con Noticias Las Flores y envió una carta para que la comunidad lo ayude, “Hace ya cinco meses que no veo, hablo o se nada de mi hija”

Las Flores, 7 de abril del 2016.

Señores y señoras:

Me dirijo a ustedes en mi desesperación como padre.

Hace ya cinco meses que no veo, hablo o se nada de mi hija, su madre se la llevo de la ciudad, esto no es la primera vez que sucede, en sus cuatro añitos mi hija vivió en Tandil, Las Flores, Corrientes, Bs As y Mar del Plata, siempre sin saber donde se encontraba. Las únicas personas que saben son los familiares por parte de su mama y cuando les pregunto no solo me denuncian, también dicen que soy una persona agresiva y hasta lo escriben públicamente, difamando mi persona.

Tengo un regimen de visitas que jamas se cumplió, mi hija estuvo dos años consecutivos con sarna, tiene problemas hormonales, su mama se niega a llevarla a un endocrinólogo infantil y el estado de higiene es muy precario, la doctora que la mama eligió unilateralmente dice que la salud de mi hija es buena, por lo que presente análisis, fotos y certificados médicos que comprueban lo contrario.

De todo hay denuncias y todas las veces me dirigí a minoridad, quienes saben el estado de mi hija. Tuve la mala suerte de ser atendido por la Sra que estaba a cargo en ese momento y el Asistente Social, quienes jamas hicieron nada por la menor, siempre excusaron a la mama, llegando al punto de decirme que no tenia que ir al medico con mi hija, si quería saber algo sobre su salud debía ir en otro momento porque a la mama le hacia mal verme, a mi entender una actitud muy machista de sus partes y mas sabiendo ellos que la mama en ese momento vivía con parte de mi familia ya que se había peleado con la suya.

Hoy solo se, que tal vez se encuentra en Mar del Plata, no se en que estado ni con quienes y digo “tal vez” porque dicen que estaría en otro lugar ya que no la encuentran, pero minoridad no la busco y el juez tampoco lo pidió, por eso hoy logramos que manden el caso a Azul.

Se que todo depende de la justicia y es muy lenta, tan lenta que en mas de un año el juez de Las Flores no tuvo tiempo de atenderme, porque en papeles no va a ver el dolor ni mío, ni de mi hija cada vez que la mama le prohibía acercarse a mi o se metía en mi casa a sacarla a la fuerza.

Solicito que desde minoridad se ocupen del caso de mi hija, deseo saber en que condiciones se encuentra y aunque sea poder hablar de alguna manera con ella.

Mientras tanto sigo por el camino legal, pero si desde minoridad, el Sr Asistente Social sigue presentando informes erróneos, se me hace imposible poder continuar; el Asesor de Incapaces, quien tampoco sabe nada de mi hija hace mas de cuatro meses, dice que no corre peligro. Entonces, quienes defienden los derechos de mi hija, quien la ampara?

Apelo a su buena predisposición, sabiendo que la mayoría de ustedes tienen hijos y van a entender el dolor y la desesperación que siento al ver que nadie en Las Flores cumple su trabajo como corresponde.

Todos los dias pienso en quien va a responder si a mi hija le pasara algo o tal vez es que tengo que esperar que ocurra algo para poder volver a verla.

Si alguien sabe algo de mi hija, algún dato, lo que sea aunque parezca mínimo, para mi es muy importante, mientras estaba en Las Flores muchas veces durmió en la calle con mi hija, la mama tenia o tal vez tiene adicciones, también es una persona agresiva. Les pido que colaboren acercándose a minoridad o a la comisaria, pueden pedir hacer una denuncia con identidad reservada. Hoy no solo esta en juego la vida de mi hija, también la de una criatura a la que le negó el padre desde su nacimiento y tan solo tendrá 4 meses.

Saludos cordiales.

Federico Coria, DNI 34.515.264, TEL. 02244 15420315.

EXPEDIENTES NUMERO 13.205/15 y 13.194/15.