El municipio capacitó a deliverys y motomandados para lograr una conducción más segura

El Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, participó de una reunión vía zoom junto al Ministro de Desarrollo Agrario, Dr. Javier Rodríguez, y 125 representantes de entidades rurales para presentar la nueva formación de la Policía Rural y otros aspectos vinculados a la seguridad, en la que además se convocó a las asociaciones agropecuarias para que presenten candidatos de los diferentes distritos para que formen parte de esta especialidad.

También participaron el Subsecretario de Formación y Desarrollo Profesional (MS), Javier Alonso; el Secretario de Política Criminal PBA, Daniel LAGO (virtual); y por la Subsecretaría de Planificación del Ministerio de Seguridad, Javier Sanz (virtual). Por el MDA estuvo presente el Jefe de Gabinete, Jonatan Sánchez Sosa.

Sergio Berni expresó: “Hay un compromiso con las entidades rurales, cuando comenzamos la gestión asumimos el proyecto para la creación de la policía rural dentro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en tal sentido hemos creado la policía rural como una especialidad, donde cada uno de los cadetes que ingresen harán un ciclo común y luego obtendrán la especialidad en policía rural.

Es por ello que estamos en vías de licitación para hacer la escuela, mientras tanto y por pedido del Gobernador Axel Kicillof, de los 10 mil policías que se van a formar, mil serán exclusivamente para la policía rural”.

El funcionario bonaerense agregó: “Conozco la seguridad rural más por lo que he vivido que por lo que he estudiado. Es muy importante que la Provincia de Buenos Aires tenga un cuerpo de Policía Rural estable y donde el único requisito que se necesita es ser mayor de 18 años y un máximo de hasta 25, tener título secundario y no tener antecedentes penales”.

Por su parte, Rodríguez destacó: “A partir de la participación en las distintas mesas de seguridad rural se hizo muy clara la importancia de la capacitación especializada y de una formación que tuviera un perfil diferente al del policía que desempeña funciones en el ámbito urbano. En ese sentido, esta especialización es un gran salto de calidad en la formación del personal policial destinado al ámbito rural”.

“Cuando hablamos de la seguridad rural hay un tema que es fundamental que tiene que ver con la fuerte inserción territorial y la importancia de que los policías conozcan el territorio. Por ello, nos parece importante que las entidades y organizaciones puedan proponer nombres de sus localidades”, agregó el titular de la cartera agraria.

Berni detalló que en el transcurso de este mes van a estar ingresando a la Policía Rural más de 100 camionetas nuevas 4X4 que fueron adquiridas por la Provincia. “Se trata de herramientas fundamentales”, indicó. Por último, el responsable de la seguridad bonaerense aclaró que “el policía rural tendrá la misma oportunidad de hacer carrera dentro de la institución como cualquier otro oficial y llegar a ser jefe de Policía”.

Entre los asistentes estuvo el presidente de CARBAP, Horacio Salaverri, quien celebró la iniciativa: “Nos parece fundamental la capacitación de la policía en la especificidad del delito rural y celebramos la decisión de la Provincia”.

En la misma línea, Eduardo Crouzel, Coordinador de la Mesa de Prevención de delitos Rurales de la provincia de Buenos Aires, señaló: “Valoramos mucho lo que se está haciendo para mejorar al desempeño de la policía rural, que ya trabaja muy bien; desde mi lugar no tengo más que palabras de agradecimiento”.