Policía Comunal secuestró varias motos y aprehendió a un conductor por desobediencia

Policía Comunal informó que en el marco regulatorio de conductas imprudentes sobre conductores de motos con provocaciones y alteraciones al orden Publico, este domingo próximo pasado se procedió al secuestro de motos con sus respectivas Infracciones a la Ley de Transito.

Como así también a la Aprehensión de uno de ellos por el Delito de Resistencia a la Autoridad e Inf. Art. 40 Inc. A, B, C, D, Art. 47 Inc. A y Art. 77 Inc. G, con la Intervención de la Ayudantia Fiscal Local y del Juzgado de Faltas Local.

Por su accionar contra el procedimiento de esta Policía poniendo en riesgo la integridad física de los funcionarios actuantes.