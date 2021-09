Fecha confirmada para la realización del tradicional Baile del Egresado

María Elena Maderna tiene 46 años y le dicen Tily. El apodo se lo puso el abuelo paterno, Pedro, cuando ella era chiquitita. Nació y creció en la localidad bonaerense de Rafael Castillo y en la actualidad es madre de cuatro hijos, abuela de 11 nietos y campeona mundial de boxeo en la categoría ligero.

La campeona tuvo periodos en su vida de mucha turbulencia: el consumo de drogas y la actividad delictiva la llevaron a la cárcel cuando tenía 21 años.

En prisión pasó cinco años tras cumplir dos condenas por robos agravados. Pasó sus días en seis penales bonaerenses: las dos cárceles de Los Hornos, en Azul, en Bahía Blanca, en Dolores y en Mercedes.

En cautiverio abrazó el deporte. Quería estar bien físicamente, para aguantar los desafíos del encierro y hasta pensando que para seguir robando tenía que estar preparada para correr y cuanto más rápido, mejor.

A los 27 años abandonó el anexo femenino de la Unidad 5 de Mercedes convencida de que para no volver a prisión y poner en sufrimiento a sus padres y su pequeña hija, debía irse de Rafael Castillo, alejarse de las juntas, de la gente que la conocía por sus antecedentes.

Tily se mudó con una mano atrás y otra adelante a Las Flores, una localidad ubicada en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires, situada a 187 kilómetros de Capital Federal.

En el pueblo tranquilo, María Elena se ganaba la vida cociendo, cuidando chicos, limpiando casas. Y entrenaba. Salía a correr todos los días a la madrugada, y así fue como se topó con un entrenador de boxeo.

En aquella charla con el hasta entonces desconocido, sin saberlo, inició su carrera como boxeadora. A los dos días empezó a entrenar y a la semana fue protagonista de una exhibición.

A los 15 días de agarrar los guantes se subió al ring para una pelea amateur. Perdió por puntos. Cayó derrotada las cuatro primeras peleas.

“Me decían que era vieja para arrancar a boxear. No les hice caso. Seguí entrenando. Y Dios me ayudó. Logré llegar al profesionalismo. Gané tres peleas y me convertí en campeona argentina. Seguí ganando y fui campeona sudamericana”, explicó Tily

“El periodista Osvaldo Príncipe me presentaba en la tele como la rival de las leonas”, recordó Maderna.

Tily destaca como vital en su carrera el apoyo del intendente de Las Flores, Alberto Gelené. “Me dio un subsidio y una vivienda, donde podía entrenar. Fue después de un día de crisis cuando pensé en abandonar todo. Le dije que quería una oportunidad, que si volvía a Rafael Castillo iba a volver al delito”, detalló la actual campeona.

La pelea en la que se coronó como campeona mundial fue en Las Flores, en junio de 2013. Le ganó a la colombiana Emis Pacheco.

Maderna instaló un gimnasio en la calle San Jorge al 574 en Las Flores. Ahí funciona un merendero al que asisten 63 niños y adolescentes, con edades de entre 4 y 16 años.

“Gracias al deporte no reincidí en el delito. Y quiero ayudar para que la disciplina, los valores que conlleva el deporte mantengan lejos del delito a los jóvenes”, afirmó Tily.

“El boxeo me alejó de las drogas, me levantó la autoestima, me di cuenta que podía lograr objetivos y crecer, con sacrificio, con responsabilidad”, agregó.

Hasta ahora, la campeona se entrena a todo ritmo. Sale a correr de 3 a 6 de la mañana, “antes de que las plantas liberen el polen”, dice. Después salta la soga y de 19 a 22 llega el momento del guanteo, de pegarle a la bolsa, de los sueltos, de las sombras y las manoplas.

“No le importa el frío o el calor, la lluvia o la humedad, siempre entrena”, aportó Marcos, la pareja de Tily.

Ella nunca se olvidó de la cárcel. Siempre tuvo la intención de volver, pero para ayudar a las mujeres detenidas. La semana pasada lo pudo hacer. Regresó a la Unidad 33 de Los Hornos y encabezó una clínica de boxeo.

“Encontré a ‘La cordobesa’, una amiga de cuando yo había estado presa. Nos abrazamos. Ella sigue adentro”, indicó Tily.

Ahora, con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la subsecretaría de Deportes bonaerense Maderna va a enseñar boxeo en tres cárceles.

“El deporte me hizo comprender más a las personas para ayudarlas y a mí me sirvió para ser quien soy hoy”, añadió la boxeadora.

“Luché por tener mi gimnasio – continuó- para ayudar a los chicos para que no estén en la calle porque en el deporte encuentran un desahogo”.

Y luego reflexionó: “El deporte me ayudó a no reincidir en mis errores. Está en uno buscar salir y estar mejor. Hoy tengo las herramientas para ayudar y sin dudas lo vamos a hacer junto a mi esposo, que me acompaña y apoya”.

“Tenemos algunas necesidades para poder ayudar. Hoy por hoy necesitamos un portón y materiales deportivos y para el revoque del gimnasio que tengo en Las Flores, para que los chicos no sientan tanto frio en época de invierno”, concluyó.

Un dato: Pedro Maderna, el abuelo de Tily, fue boxeador amateur en la localidad santafesina de Venado Tuerto. Murió en junio pasado a los 91 años.

Tily Maderna estuvo la semana pasada en la Unidad 18 Gorina y en la Unidad 33 Los Hornos, ambas dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), donde compartió su historia con las personas privadas de libertad que practican deportes.

Ahora avanza la implementación de talleres de boxeo en las Unidades 8 y 33 Los Hornos, y en el anexo femenino de la Unidad 40 Lomas de Zamora, que serán dictados por Maderna.

De acuerdo a un estudio realizado en agosto de este año por el Servicio Penitenciario Bonaerense, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, indica que son 20.674 las personas privadas de libertad que se suman a actividades deportivas de manera formal y periódica.

Boxeo practican 673 internos y 59 detenidas, con supervisión de profesores de educación física coordinados desde la Dirección General de Asistencia y Tratamiento del SPB y la Dirección de Deporte y Cultura del Ministerio mencionado.

Entre la población carcelaria juegan al fútbol 13.402 internos, al ajedrez, 863, tenis criollo, 1167, rugby, 947 y hockey femenino 147.

Pero entre las diciplinas practicadas figuran además atletismo, artes marciales, baile, básquet, bochas, fútbol tenis, gimnasia, juegos de salón, musculación, tejo, ping pong, vóley y yoga.

Desde la cartera de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires fundamentan la actividad deportiva. “Necesitamos que los que cometieron un delito no vuelvan a delinquir, y para eso, conociendo las características de la población carcelaria que tenemos, debemos de-construir valores naturalizados pero erróneos que traen, y para eso es que educamos con el deporte, como también con actividades educativas y laborales”, explicó la Directora de Deporte y Cultura, Claudia Rodríguez.

Tily recordó que en la cárcel transitó la educación formal: terminó la Primaria e inició la Secundaria.