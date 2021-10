Ramón Canosa firmó la integración de las listas de Juntos en la Junta Electoral y ocupará el quinto lugar

En diálogo con Julio Gonzalez por AM 1210 el Ex intendente Esc Ramón Canosa anunció que integrará y deberá ocupar el quinto lugar en la lista de integración de Juntos. En diálogo con Noticias Las Flores confirmó que firmó en la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires la integración de la lista.

«Soy muy respetuoso de los resultados electorales, nos sometimos a la voluntad popular y decidieron que la lista de Federico Dorronsoro deba encabezar a lista de Juntos», expresó Canosa y afirmó que «estoy con poca expectativa de ingresar al concejo pero si apoyar y estar a disposición en cuanto a lo que me necesiten en cuanto a la campaña».

«El día de la elección salude a los vencedores de la interna, me puse a disposición y yo pertenezco a juntos y no de ahora sino que desde el 2015, donde integramos al Partido FE y la UCR».

Federico Dorronsoro (UCR-Adelante Las Flores) fue la lista que venció la interna de Juntos en la ciudad por más de cuatro mil votos pero según lo expresado por el escribano no ven con buenos ojos que el ex mandamás local integre la lista y así lo expresó el propio Canosa «Después del día de las PASO no tuve más contacto con la lista de UCR; días pasado Federico Dorronsoro me sugirió que me corriera pero le manifesté que no, que respetaré la elección de la gente y ocuparé el quinto lugar».

En cuanto a las elecciones generales Canosa dijo: «son elecciones distintas, no hay que festejar el gol antes de hacerlo».