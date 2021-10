Nueva cámara lectora de patentes que brinda mayor seguridad a la ciudad

Desde el Centro de Operaciones y Monitoreo, perteneciente a la Secretaría de Gobierno, fue adquirida una cámara lectora de patentes que ya fue ubicada en un punto estratégico de la ciudad, con el objetivo de seguir mejorando las herramientas al servicio de la seguridad.

Este sistema se suma a las 53 cámaras instaladas en toda la ciudad. El método de reconocimiento de patentes, que se encuentra en período de prueba, se basa en el procesamiento digital de una imagen capturada de la parte delantera o trasera de los vehículos, a través de una cámara inteligente que envía información al Centro de Monitoreo municipal.

Centro de Monitoreo

La particularidad de estas cámaras es que se encuentran entre las de más alta calidad por su marca y modelo. Además de prestar funciones como cámara fija en tiempo real, su función principal será la de generar una base de datos de la totalidad de las patentes de los vehículos que por esa arteria circulen. De esta manera, al solicitar al sistema una patente determinada o verificar un día u horario determinado, la base entrega una foto del vehículo con el día y la hora en la cual pasó por ese lugar.

Asimismo, estará enlazada a una base de datos de vehículos calificados como sospechosos, es decir que un vehículo que fuera sustraído en la provincia de Jujuy, si lo cargan al sistema, al ser detectado por la cámara, se podrá orientar la búsqueda para su posterior secuestro.

Es importante aclarar que no será utilizada para realizar infracciones de tránsito, no obstante, el sistema registra las velocidades de desplazamiento y la cantidad de vehículos por hora entre otras funciones, lo cual permitirá, no sólo utilizarlo para aumentar la seguridad de la ciudad, sino también para llegado el caso poder generar cambios de circulación, instalar semáforos, ampliar banquinas o lo que el sistema muestre y registre.