No cabe la menor duda de que los casinos han ganado mucha popularidad especialmente desde su llegada al mundo online, sin embargo, los casinos físicos siguen siendo muy visitados por los apostadores profesionales. Y como en todos los ámbitos, ya sea online o físicamente aquí también hay numerosos récords que forman parte de la historia y que a continuación repasamos en estas líneas.

Uno de los cinco increíbles récords de casino que existen es el del mayor premio pagado jamás en una máquina tragamonedas en línea. Este récord lo posee un soldado británico llamado Jon Heywood que se convirtió en millonario tan solo 25 minutos después de abrir su cuenta de casino, en una máquina tragamonedas llamada Mega Moolah. Ingresó al Libro de los Récords y sigue siendo el ganador del premio más alto jamás pagado por una máquina tragamonedas.

El británico ganó más de 13 millones de libras en octubre de 2015. Heywood comenzó a jugar pero mantuvo sus apuestas conservadoras, solo apostando £0,25 (C$0,43) por tirada. El mismo admite que durante el juego, estaba más cautivado por un documental en la televisión que por el juego en cuestión, por lo que apenas pensaba en una estrategia ganadora. Sin embargo, después de unos minutos, apareció una gran rueda giratoria en la pantalla y se dio cuenta de que había alcanzado un nivel de bonificación. Hizo girar la rueda y, para su sorpresa, aterrizó en el lugar del premio mayor. Inicialmente, asumió que la ganancia estaría en el rango de unos pocos miles de libras. Más bien, lo que le devolvió la mirada fueron los números que transformaron su vida para siempre con esta astronómica cifra.

Otro de los cinco increíbles récords de casino es el del mayor premio jamás ganado jugando al Baccarat, este es un juego de cartas similar al póquer y se encuentra entre los entretenimientos más populares en los casinos de todo el mundo. Mucha gente ha ganado buenos premios, incluso fortunas. Pero nadie ganó más dinero que la jugadora Lin Hasai. Ella recibió la increíble cantidad de $12,890,000 de dólares. El récord tuvo lugar en el Sans Cotai Central Sheraton Ballroom también en el año 2015.

Pero no todo son grandes ganancias, existen otros récords curiosos como la mayor cantidad de tragamonedas jugadas al mismo tiempo. En abril de 2013, una red de casinos en Connecticut, Estados Unidos, Casino of the Earth, Casino of the Sky y el Casino of the Wind, realizó una gran promoción de juegos de tragamonedas. A las 6 am de ese día, ya se estaba formando una larga fila afuera de los casinos. Se jugaron más de 1600 tragamonedas simultáneamente y al final del día se entregaron 200 premios. Este registro todavía permanece como el récord absoluto.

La perseverancia puede ser un comportamiento común en los jugadores de casino. Este registro sin duda lo muestra claramente. El 22 y 23 de octubre de 2015, Kimo Ah Yun y Gary Meyer visitaron 69 casinos de Las Vegas en 24 horas, jugaron un juego de blackjack e incluso se quedaron con una ficha de $5 de cada casino como prueba de esa hazaña igualando el registro de Jack y Jeremy Freeman que lo habían logrado previamente en el año 2007.

Por último debemos destacar otro de los cinco increíbles récords de casino, el alcanzado por Stephen de Raffaele un empresario maltés que pasó 51 horas y 33 minutos jugando Blackjack en el casino Oracle de St. Paul’s Bay, Malta. Aunque no fue completamente corrido, pues se detuvo cada 8 horas para tener 15 minutos de descanso, pero su logro pasó a los libros de récords.

No cabe duda de que el mundo de los casinos da para mucho y así dejan constancia de ello estos cinco increíbles récords que todavía no han logrado ser superados, aunque no cabe la menor duda de que es cuestión de tiempo que alguno de los millones de jugadores alrededor del mundo sea capaz de conseguirlo y más en estos días que los juegos de casino llegan a prácticamente todos los lugares sin la necesidad de desplazarse a ningún lugar y poder hacerlo desde la comodidad de casa.