Tras la agresión, fue dado de alta Luciano Falasco

Los conjuntos femeninos Sub 14 y Sub 16 de Las Flores se consagraron campeones de futsal de la Región XXI, en el marco de la “Copa Buenos Aires” que se llevó a cabo ayer en Azul y de esta manera accedieron a la próxima fase del clasificatorio para ocupar una plaza en los Juegos Nacionales Evita.

El Sub 14 venció 5 a 0 a 25 de Mayo con goles de Cielo Santillán (2), Mía Bazzi, Valentina Franco y Jazmín Ibarra y en la final derrotó 1 a 0 a Olavarría con anotación de Mía Bazzi. Por su parte, el elenco Sub 16 le ganó 6 a 0 al conjunto de 25 de Mayo con tantos de Iara Galli (2), Alba Caminos (2), Oriana Caputo y Albertina Álvarez, y en la final se impuso 1 a 0 sobre Olavarría con anotación de Albertina Álvarez.

Por otro lado, durante la semana los equipos de vóley Sub 15 femenino, básquet masculino Sub 15 y Sub 17, beach vóley Sub 14 femenino, y básquet 3×3 Sub 16 masculino, a pesar del esfuerzo y buen desempeño no lograron pasar la siguiente instancia.