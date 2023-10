Habrían aprehendido a una persona por el robo en la academia The Factory Crew

Según fuentes Judiciales la Sub Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Las Flores llevo a cabo Orden de Allanamiento, Registro y Secuestro, en el marco del Proceso Penal caratulado “HURTO”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 16 a cargo de Dr. Guillermo Vaticano y Ayudantía Fiscal de las Flores a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre del Departamento Judicial de Azul.

Tras denuncia penal realizada el día 22 de Agosto del corriente Año por el propietario de Distribuidora de gas envasado “DISTRUBUIDORA DE GAS LAS FLORES”, el cual constato faltante de envases de garrafas de su depósito.

La SUB DDI LOCAL se aboco a la investigación del ilícito, realizando amplias tareas de campo, análisis fílmicos de cámara, testimonios recepcionados, coordinadas por la Fiscalía Actuante logrando recolectar diversas pruebas que indicarían que no sería ajeno al hecho un ciudadano oriundo de este medio y empleado del lugar, por lo que el Juzgado de Garantías Nro. 02 a cargo del Dr. Federico Barberena del Departamento Judicial de Azul otorgó Orden de Allanamiento, Registro, Secuestro para una vivienda de este medio, lugar de residencia del sindicado, del cual no se puede brindar datos personales debido al estado en que se encuentra la presente investigación.

Siendo cumplimentada dicha orden Judicial en horas de la mañana del día de la fecha por personal de Sub DDI Las Flores, arrojando resultado positivo ya que se procedió al secuestro de 72 envases de garrafas de 10 kilogramos, 11 envases de garrafas de 15 kilogramos, dos envases de tubos de gas de 45 Kilogramos y 2 teléfonos celulares.

Como así también en el lugar se secuestró un revolver calibre 38 iniciándose actuaciones por “TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE GUERRA”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 16 a cargo de Dr. Guillermo Vaticano y Ayudantía Fiscal de las Flores a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre del Departamento Judicial de Azul. Los elementos son de interés para la prosecución de la presente investigación, los cuales serán puestos a disposición de fiscalía interviniente.-