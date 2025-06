Aprehendieron a joven por resistirse al secuestro de su moto: circulaba sin dominio colocado, sin seguro y sin licencia

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En horas de la tarde de ayer domingo, personal de la Estación de Policía Comunal Las Flores procedió a la aprehensión de un joven de 20 años, en calle Moreno entre Azul y Av. Alvear, luego de que el mismo se opusiera al secuestro de su motocicleta, marca Brava, 150 cc, que circulaba sin dominio colocado, sin seguro, sin licencia, entorpeciendo el accionar policial con todo tipo de agresiones verbales.

Durante el procedimiento, el individuo se resistió físicamente, sujetando el rodado e intentando retirarlo por la fuerza del lugar, motivo por el cual fue reducido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado en el sector de calabozos.

Se labraron actuaciones por Desobediencia y Resistencia a la Autoridad, con intervención de la Ayudantía Fiscal local. Asimismo, se confeccionó infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, por violaciones a los artículos 30 inc. D, 40 inc. A, B, C, D y J, y 47 inc. A, así como el Art. 3 de la Ordenanza Municipal 2645/13, por circular sin licencia, sin cédula, sin seguro, sin patente, sin casco y sin luces reglamentarias.

El procedimiento fue avalado por el magistrado interviniente, quien dispuso la notificación de la formación de causa conforme Art. 60 del C.P.P.