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Control en Ruta 3: detectan cocaína en un vehículo durante operativo policial en Las Flores

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Control en Ruta 3: detectan cocaína en un vehículo durante operativo policial en Las Flores

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En el marco de un operativo de interceptación vehicular e identificación de personas, llevado a cabo en el marco de las órdenes de servicio que conforman desde la Jefatura Comunal local, y en forma conjunta entre personal policial de Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, personal de la Estación Comunal local con la división de canes (cinotecnia), labró actuaciones por infracción a la Ley 23.737. 

El procedimiento tuvo lugar en la mañana de hoy, sobre la Ruta Nacional N° 3 a la altura del kilómetro 194, en jurisdicción de la ciudad de Las Flores. Durante el operativo, se procedió a la identificación de un vehículo marca Chevrolet Corsa, dominio LSW-395, en el que se trasladaban una mujer identificada como Daianna Denise Sorrequieta (25) y un hombre identificado como Gustavo Ariel Miño (37). 

Como resultado de la requisa, se incautó una sustancia que, tras ser sometida a pericia, arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 8,3 gramos. Interviene la UFI N° 22 del Departamento Judicial Azul, a cargo del Dr. Ponce, quien dispuso la notificación de la formación de la causa para ambos involucrados sin adoptar medidas restrictivas de la libertad. Asimismo se informa que estos operativos continuarán desarrollándose de manera sostenida, con el objetivo de reforzar la prevención, garantizar la seguridad y mantener el orden publico.

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