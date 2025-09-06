Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Las Flores estuvo presente en el Congreso de Historia de los Pueblos

La Plata

Las Flores estuvo presente en el Congreso de Historia de los Pueblos

Foto del avatar

Publicado

hace 2 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

La Dirección de Museos y Archivo de Las Flores, dependiente de la Secretaría de Deportes y Cultura, participó del Congreso de Historia de los Pueblos, realizado en el Teatro Argentino de La Plata y organizado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires junto al Archivo Histórico “Ricardo Levene”.

La participación se concretó a través de su director, profesor Ezequiel Milicich, quien asistió a diversas ponencias de historiadores, referentes culturales y responsables de archivos históricos y museos de toda la provincia, en un valioso espacio de intercambio y reflexión sobre la preservación de la memoria colectiva.

Además, la Dirección fue convocada a una reunión institucional por las autoridades del Archivo Histórico Ricardo Levene, destinada a fortalecer la articulación con los archivos de la provincia mediante la construcción de una red. En ese encuentro también se anunciaron nuevas instancias de capacitación y formación archivística, fundamentales para profesionalizar y potenciar el trabajo del sector.

Te puede interesar:

Demarcación vial, colocación de cartelería y mejoras urbanas en diferentes sectores de la ciudad

En el marco del Congreso, se participó y acompañó la presentación del proyecto del grupo de vecinos y vecinas “Amigos de la Laguna La Blanca”, titulado “Laguna La Blanca: el desafío de su conservación”, una iniciativa comunitaria orientada a promover la valoración y preservación de este humedal florense.

Este espacio constituyó una oportunidad para fortalecer redes institucionales en diálogo con la memoria, la historia e identidad cultural bonaerense.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.