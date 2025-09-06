La Plata
Las Flores estuvo presente en el Congreso de Historia de los Pueblos
La Dirección de Museos y Archivo de Las Flores, dependiente de la Secretaría de Deportes y Cultura, participó del Congreso de Historia de los Pueblos, realizado en el Teatro Argentino de La Plata y organizado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires junto al Archivo Histórico “Ricardo Levene”.
La participación se concretó a través de su director, profesor Ezequiel Milicich, quien asistió a diversas ponencias de historiadores, referentes culturales y responsables de archivos históricos y museos de toda la provincia, en un valioso espacio de intercambio y reflexión sobre la preservación de la memoria colectiva.
Además, la Dirección fue convocada a una reunión institucional por las autoridades del Archivo Histórico Ricardo Levene, destinada a fortalecer la articulación con los archivos de la provincia mediante la construcción de una red. En ese encuentro también se anunciaron nuevas instancias de capacitación y formación archivística, fundamentales para profesionalizar y potenciar el trabajo del sector.
En el marco del Congreso, se participó y acompañó la presentación del proyecto del grupo de vecinos y vecinas “Amigos de la Laguna La Blanca”, titulado “Laguna La Blanca: el desafío de su conservación”, una iniciativa comunitaria orientada a promover la valoración y preservación de este humedal florense.
Este espacio constituyó una oportunidad para fortalecer redes institucionales en diálogo con la memoria, la historia e identidad cultural bonaerense.
