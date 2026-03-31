Las Flores
Más de 500 murgueros participarán del encuentro nacional el 3 y 4 de abril en Las Flores
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En diálogo con Flavio Pérez en Play Radios, el director de la murga “Desquiciados de la Luna”, profesor Fabián Pallero, brindó detalles sobre el importante encuentro nacional de murgas que se realizará en nuestra ciudad los próximos viernes 3 y sábado 4 de abril.
El evento reunirá en Las Flores a delegaciones de murgueros provenientes de distintos puntos del país, en el marco de una celebración especial: a 20 años del primer encuentro realizado también en la ciudad.
La apertura será el viernes desde las 18 horas, con una jornada libre y gratuita en el emblemático Parque Plaza Montero, donde el público podrá disfrutar de bailes y expresiones murgueras. En tanto, el sábado continuará la actividad con clínicas y espacios de formación destinados a los participantes, profundizando en las distintas disciplinas artísticas que forman parte de esta cultura popular.
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Pallero destacó que la murga no solo es una expresión artística, sino también un espacio de construcción colectiva y comunitaria, que promueve la reflexión social, la participación y la defensa de los derechos humanos. Se estima que más de 500 murgueros serán parte de este gran encuentro nacional, que tendrá a Las Flores como sede, consolidando a la ciudad como punto de referencia para la cultura murguera.
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