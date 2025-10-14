Se realizó con éxito la segunda fecha del 11° Encuentro de Coros en Las Flores

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El fin de semana, la ciudad con sus lugares y atractivos, fue anfitriona de una nueva fecha del 11º Encuentro de Coros Ciudad de Las Flores y sus Parajes Rurales.

El evento, organizado por el profesor Miguel Ángel Pollito y que siempre cuenta con un fuerte apoyo de la Dirección Municipal de Cultura, concentró la participación de distintas delegaciones que arribaron a nuestra ciudad para formar parte de la serie de actividades programadas.

Participaron de esta segunda fecha del encuentro: el Grupo Coral Gente de Arte de la ciudad de Avellaneda, Coro Estable Municipal de Merlo, Coro de Adultos de la Fundación Patagónica de General Roca, Coro Cristiano “Dios es por Nosotros”, el Coro Voces del Sur y el Coro Polifónico Municipal de Las Flores.

El día viernes por la tarde fue la recepción de las delegaciones en el Salón Rojo Municipal, lugar donde también estuvo presente el director de Cultura, Juan Bautista Saladino. En tanto por la noche, se realizó el primer concierto en el Templo Parroquial Nuestra Señora del Carmen.

Al día siguiente y de acuerdo a lo programado, las delegaciones de coreutas se dirigieron a la localidad rural de Rosas, donde disfrutaron de una jornada de paseos y buenos momentos compartidos y también participaron de un taller coral dictado por el Maestro Maximiliano Mancuso.

Por la noche, la actividad se concentró en el Centro de Jubilados y Pensionados Las Flores, donde se realizó el segundo concierto. Al finalizar, hubo baile y diversión con música tropical.

El domingo antes del mediodía, hubo “Cantata al aire libre” al borde de la laguna del Parque Plaza Montero, para finalizar las actividades con un gran almuerzo de camaradería en el Centro Recreativo Municipal.