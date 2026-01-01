Se realizó una jornada para fortalecer la prevención de la violencia digital en el ámbito educativo

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Se realizó un encuentro para fortalecer las herramientas de las instituciones educativas frente a situaciones de violencia digital que afectan a niñas, niños y adolescentes.

Durante la jornada se trabajó sobre la detección temprana de señales de alerta, la intervención y el acompañamiento de los estudiantes, y la articulación entre los equipos educativos y organismos especializados.

En este marco se presentó la Guía EMA, un material de referencia para el abordaje de la violencia digital en el ámbito educativo, especialmente ante la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, brindando orientaciones claras para la actuación institucional.

El intendente Alberto Gelené agradeció especialmente la presencia de la señora Laura Sánchez, mamá de Ema Bondaruk e impulsora, junto con otras organizaciones, de la Ley Ema para la implementación del Programa. Además, destacó la importancia del trabajo conjunto y del compromiso de los distintos actores en la construcción de entornos educativos seguros.

Participó también personal de Centros de Promoción Comunitaria, fuerzas de seguridad, docentes, equipos directivos, autoridades educativas y municipales.