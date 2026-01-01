Las Flores
Se realizó una jornada para fortalecer la prevención de la violencia digital en el ámbito educativo
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Se realizó un encuentro para fortalecer las herramientas de las instituciones educativas frente a situaciones de violencia digital que afectan a niñas, niños y adolescentes.
Durante la jornada se trabajó sobre la detección temprana de señales de alerta, la intervención y el acompañamiento de los estudiantes, y la articulación entre los equipos educativos y organismos especializados.
En este marco se presentó la Guía EMA, un material de referencia para el abordaje de la violencia digital en el ámbito educativo, especialmente ante la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, brindando orientaciones claras para la actuación institucional.
El Concejo Deliberante de Las Flores aprobó por mayoría el presupuesto 2026
El intendente Alberto Gelené agradeció especialmente la presencia de la señora Laura Sánchez, mamá de Ema Bondaruk e impulsora, junto con otras organizaciones, de la Ley Ema para la implementación del Programa. Además, destacó la importancia del trabajo conjunto y del compromiso de los distintos actores en la construcción de entornos educativos seguros.
Participó también personal de Centros de Promoción Comunitaria, fuerzas de seguridad, docentes, equipos directivos, autoridades educativas y municipales.
Bomberos Voluntarios realizaron la entrega de los premios del bono contribución
Festejos de Año Nuevo con balance positivo: sin heridos por pirotecnia, disturbios ni accidentes en el comienzo del 1° de enero
Se realizó una jornada para fortalecer la prevención de la violencia digital en el ámbito educativo
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras