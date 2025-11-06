Las Flores
Apoyo municipal a la Escuela de Formación de Guardavidas para sus prácticas en Santa Teresita
El intendente Alberto Gelené, acompañado por los secretarios de Educación y de Deportes, realizó la entrega de un acompañamiento a la Escuela de Formación de Guardavidas perteneciente al CEF N° 6, cuyos alumnos viajarán del 19 al 21 de diciembre a la localidad de Santa Teresita, en el Partido de La Costa, para llevar a cabo las prácticas acuáticas obligatorias correspondientes a su formación.
El traslado y acompañamiento del grupo contará con el apoyo del Gobierno Municipal de Las Flores para que la experiencia formativa pueda desarrollarse. Este paso representa un momento clave en el trayecto formativo de los aspirantes a guardavidas, que pondrán en práctica conocimientos teóricos en un entorno de costa real, fortaleciendo su capacitación profesional.
