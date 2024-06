Encuentro de Hockey en el Centro Recreativo por el Torneo Apertura 2024 de la Liga Azuleña

Este sábado 15 de junio, el Torneo Apertura 2024 de la Liga Azuleña de Hockey nos trae una emocionante jornada de encuentros en la categoría Sub 12, Sub 14 y Sub 16. La cita es en la Cancha Rugby Centro Recreativo Néstor Kirchner.

Programación de Partidos:

Sub 14: 10:00 h: Las Flores Hockey Club vs. Unión Azuleña

Sub 12 : Horario a confirmar Las Flores Hockey Club vs. Unión Azuleña

Sub 16: Horario a confirmar Las Flores Hockey Club vs. Unión Azuleña

El evento promete ser una jornada llena de deporte y emociones, donde los jóvenes talentos del hockey demostrarán sus habilidades en el campo. Invitamos a todos los aficionados y familias a acompañar y alentar en este encuentro deportivo.