Importantes resultados del equipo de competencia del natatorio municipal en el provincial de Mar del Plata

En una reciente entrevista con La Nación, Juan Martín Del Potro, el extenista argentino que alcanzó el puesto número 3 del mundo en el ranking ATP, emocionó a todos con sus declaraciones sobre los desafíos que ha enfrentado tras múltiples cirugías en su rodilla.

«Lloro, no duermo, tengo ansiedad y a veces estoy deprimido», confesó. Además, reveló que realiza más terapia de lo esperado y asumió una nueva visión sobre sí mismo:

«Aprendí que no soy tan fuerte como creía o como ustedes me veían».