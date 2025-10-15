Las Flores cerró el primer día de competencias con cuatro medallas en los Juegos Bonaerenses 2025

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Con una jornada cargada de emoción, esfuerzo y logros, la delegación de Las Flores cerró el primer día de competencias de los Juegos Bonaerenses 2025 en Mar del Plata con resultados destacados y un gran desempeño en diferentes disciplinas.

Hasta el momento, Las Flores suma un total de cuatro medallas: una de oro, dos de plata y una de bronce, reflejo del compromiso, la dedicación y el talento de los jóvenes y adultos que representan a la ciudad.

Medallas obtenidas

La primera medalla dorada llegó de la mano de Siri Carola, quien conquistó el primer puesto en Patín, brillando con una destacada presentación y demostrando su alto nivel técnico.

La primer medalla de plata fue para Yair Porcella, quien se lució en Lanzamiento de Bala Sub 15, consiguiendo una actuación sobresaliente que lo llevó a lo más alto del podio.

Por su parte, Josefina García sumó otra medalla de plata en Atletismo, con una performance firme y precisa que la posicionó entre las mejores competidoras de su categoría.

La primera alegría del día la había dado Juan Cruz Carbajal, quien obtuvo la medalla de bronce en Taekwondo Sub 13 hasta 60 kg, marcando el inicio de una excelente cosecha para la delegación florense.

Otros resultados destacados

Además de los podios, se registraron importantes victorias en distintas disciplinas:

En Pádel Sub 14 , Nehuén Giacoia Puente y Simón Rivarola vencieron a Colón por 6-3, 6-7 y 11-9.

, vencieron a Colón por 6-3, 6-7 y 11-9. En Pádel Sub 18 , Emma Di Tullio y Maitén Giacoia Puente se impusieron 6-0 y 6-0 ante Merlo.

, se impusieron 6-0 y 6-0 ante Merlo. En Beach Vóley Sub 14 Femenino , Clara Coronel y Juana Vidal ganaron 2-0 frente a Vicente López.

, ganaron 2-0 frente a Vicente López. En Tenis de Mesa , Gianna De Benedetto obtuvo una sólida victoria por 3-0.

, obtuvo una sólida victoria por 3-0. En Tenis de Mesa PCD , Nacha Goñi se impuso también por 3-0.

, se impuso también por 3-0. En Pádel Mayores, Raúl Rosales y Julio Etcheverry lograron un nuevo triunfo florense.

Desde la coordinación de la delegación destacaron el clima de compañerismo, la entrega y el esfuerzo de todos los deportistas, profesores y acompañantes, quienes representaron a la ciudad con orgullo y compromiso.

Con este balance, Las Flores cierra una primera jornada positiva, con resultados que reflejan el trabajo constante y el crecimiento del deporte local en el marco de una nueva edición de los Juegos Bonaerenses.