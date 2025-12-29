Las Flores
Muy buen marco en la primera edición de los 7K Cross Country y la Milla Urbana en el Parque Plaza Montero
Con un excelente acompañamiento del público y una destacada participación de atletas, se desarrolló ayer la primera edición de los 7K Cross Country y la Milla Urbana en el Parque Plaza Montero. El evento fue organizado por Atletismo Las Flores, con el apoyo de la Municipalidad de Las Flores, y dejó un balance más que positivo en su estreno.
A pesar de la alta temperatura, que exigió un esfuerzo extra a los competidores, una importante cantidad de atletas se brindó al máximo para completar el exigente recorrido, demostrando compromiso, preparación y espíritu deportivo.
La jornada contó con la presencia del secretario de Deportes y Cultura interino, Favio Folini, y del coordinador del área, Pedro Cantet. En la clasificación general de los 7K Cross Country, los vencedores fueron Elsa López (Las Flores) en damas y Diego Ortíz (Olavarría) en caballeros.
En las distintas categorías masculinas se impusieron: Mauricio Cartasso (18 a 29 años, Las Flores), Agustín Gentil (30 a 39 años, Las Flores), Emmanuel Escudero (40 a 49 años, Azul), Juan Alberto Castro (50 a 59 años, 25 de Mayo) y Luis Pérez (60 años en adelante, San Miguel del Monte).
En la rama femenina, las ganadoras fueron: Leonela Brizuela (18 a 29 años, Las Flores), Lorena Olguín (30 a 39 años, General Belgrano), María José Gallardo (40 a 49 años, Las Flores), Susana Padín (50 a 59 años, 25 de Mayo) y Alicia Rosas (60 años en adelante, Las Flores).
Por su parte, en la prueba de Milla Urbana, en caballeros las posiciones fueron: 1° Marcelo Terruzzi (General Alvear), 2° Diego Ortíz (Olavarría), 3° Agustín Gentil, 4° Enzo Berasain y 5° Jonathan Piat (estos últimos tres representantes de Las Flores).
En damas, el podio quedó conformado por 1° Elsa López (Las Flores), 2° María José Gallardo (Las Flores), 3° Daiana Oroná (Olavarría), 4° Yamila González y 5° Evangelina Barragán (ambas de nuestra ciudad).
Además, la jornada tuvo un espacio especial para los más chicos, con la participación de los alumnos de la Escuelita de Atletismo, a cargo de la profesora María José Gallardo, quienes fueron protagonistas de una competencia recreativa que sumó color y entusiasmo al evento.
De esta manera, la primera edición de los 7K Cross Country y la Milla Urbana dejó una muy buena impresión y se perfila como una propuesta deportiva con gran proyección para los próximos años.
