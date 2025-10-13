Mar del Plata
Nuestros representantes florenses ya están en Mar del Plata para los Juegos Bonaerenses 2025
Más de 130 florenses ya se encuentran en la ciudad de Mar del Plata para participar de la gran Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025, el evento deportivo y cultural más importante de la provincia de Buenos Aires.
La delegación local está integrada por jóvenes, adultos mayores, profesores y acompañantes, quienes representarán a Las Flores en diversas disciplinas culturales y deportivas. Durante los próximos días, competirán con entusiasmo y compromiso en busca de nuevas experiencias y logros para la comunidad.
El acto inaugural de la 34° edición se realizará hoy a las 14:30 horas en el Paseo Las Toscas, y contará con la presencia del gobernador Axel Kicillof junto a distintas autoridades provinciales y municipales.
Con entusiasmo y orgullo, la delegación florense partió rumbo a Mar del Plata para los Juegos Bonaerenses 2025
Encabezada por el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz, la delegación florense se hospeda en el Hotel 13 de Julio, donde ya ultiman los preparativos para el inicio de las competencias.
Con expectativas, alegría y el orgullo de representar a su ciudad, los florenses comienzan a vivir una nueva edición de los Juegos Bonaerenses, símbolo de encuentro, esfuerzo y pasión por el deporte y la cultura.
