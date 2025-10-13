Connect with us
Nuestros representantes florenses ya están en Mar del Plata para los Juegos Bonaerenses 2025

hace 3 horas

Más de 130 florenses ya se encuentran en la ciudad de Mar del Plata para participar de la gran Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025, el evento deportivo y cultural más importante de la provincia de Buenos Aires.

La delegación local está integrada por jóvenes, adultos mayores, profesores y acompañantes, quienes representarán a Las Flores en diversas disciplinas culturales y deportivas. Durante los próximos días, competirán con entusiasmo y compromiso en busca de nuevas experiencias y logros para la comunidad.

El acto inaugural de la 34° edición se realizará hoy a las 14:30 horas en el Paseo Las Toscas, y contará con la presencia del gobernador Axel Kicillof junto a distintas autoridades provinciales y municipales.

Encabezada por el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz, la delegación florense se hospeda en el Hotel 13 de Julio, donde ya ultiman los preparativos para el inicio de las competencias.

Con expectativas, alegría y el orgullo de representar a su ciudad, los florenses comienzan a vivir una nueva edición de los Juegos Bonaerenses, símbolo de encuentro, esfuerzo y pasión por el deporte y la cultura.

