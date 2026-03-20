Cálido y emotivo encuentro entre el intendente Fabián Blanstein y los niños del Jardín 907 en el Palacio Municipal

Esta mañana, los niños y niñas del Jardín de Infantes N° 907, del barrio Rubino de nuestra ciudad, protagonizaron una visita muy especial al Palacio Municipal, donde fueron recibidos por el intendente Fabián Blanstein en un encuentro marcado por la calidez y la emotividad.

Acompañados por sus docentes, los pequeños compartieron una experiencia única junto al jefe comunal, en la que no faltaron las preguntas, tanto de los chicos como del propio intendente. Durante la recorrida por las distintas dependencias, el interés y la curiosidad fueron protagonistas, demostrando que, a pesar de su corta edad, los niños se involucraron activamente en cada momento.

La Sala de Audiencias, el despacho oficial, el jardín y el patio de la comuna, junto a los salones Rojo, Azul y Blanco, formaron parte del recorrido que disfrutaron los alumnos, quienes vivieron una jornada diferente e inolvidable. El encuentro tuvo un cierre tan cálido como divertido, con la entrega de un presente al intendente y la participación de todos en un juego que dejó sonrisas y un hermoso recuerdo compartido.