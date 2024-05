Consejo Escolar: Cobertura de un cargo de auxiliar

En nuestra ciudad el Acto Protocolar por el Día Internacional de los Trabajadores se llevó a cabo en la Plazoleta del Barrio Empleados de Comercio.

Luego del Himno y la colocación de una ofrenda floral al pie de la ermita de San José Obrero, se dio lugar a los discursos alusivos a este 1° de mayo.

Mirta Prazsak – presidente de la Comisión Vecinal – destacó a través de un relato ficticio, la importancia de cada trabajador por sus virtudes y no por sus defectos, donde el rol de cada uno es importante para lograr un todo, aun a pesar de las circunstancias difíciles.

A su turno, Carla Estabillo y Hernán Patronelli, referentes de la CGT a nivel regional y local, enfatizaron en sus mensajes que “nuestra historia es seguir, luchar, caer y levantarse” y que “solamente en la unión del pueblo trabajador, está la fuerza que se necesita para resistir”.

En el momento de la invocación religiosa, el Cura Párroco Eduardo Campion, pidió a Dios que no falte el trabajo digno y honesto y llamó a la unidad y al consenso.

Por su parte, el intendente Alberto Gelené en su discurso, con preocupación por las medidas que se toman desde el gobierno nacional y la reciente media sanción de la llamada “Ley de Bases”, subrayó que no se puede permitir que se siga denostando a la historia de nuestro país tan fácilmente y puntualizó que “no podemos olvidarnos de lo construido en conjunto para felicidad, para los derechos y la dignidad de los que habitamos esta tierra. Y eso tiene que continuar, no hay libertad si no hay solidaridad”.

En el marco de la conmemoración, se reconoció a trabajadores destacados de la comunidad: a Blanca María Ponce, peluquera del barrio con 60 años de desempeño en su profesión y al grupo de operarios del Taller Protegido ALMA. Con sentida emoción, recibieron presentes y el saludo de las autoridades