El Ejecutivo promulgó ordenanzas sobre tránsito, ambiente, producción y reconocimiento local

Las Flores

hace 1 hora

El Departamento Ejecutivo Municipal promulgó, mediante los correspondientes Decretos, una serie de Ordenanzas sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, que abarcan temas de relevancia social, productiva, educativa y ambiental para la comunidad de Las Flores.

Las normativas promulgadas son las siguientes:

  • Ordenanza N° 3670 (Promulgada por Decreto N° 1898 del 30 de octubre de 2025):
    Faculta al Departamento Ejecutivo a determinar, dentro del inmueble de dominio municipal conocido como Predio La Blanca, un porcentaje de lotes destinados a Bomberos Voluntarios de Las Flores, reconociendo su labor y compromiso con la comunidad.
  • Ordenanza N° 3671 (Promulgada por Decreto N° 1894 del 30 de octubre de 2025):
    Autoriza al Ejecutivo a suscribir un boleto de compraventa con la firma GREEN STYLE S.R.L. por una parcela del Sector Industrial Planificado (S.I.P.), con una superficie de 2.887,30 m², destinada a la instalación de un centro logístico de distribución y comercialización de artículos de bazar y hogar.
  • Ordenanza N° 3672 (Promulgada por Decreto N° 1897 del 30 de octubre de 2025):
    Crea la Escuela Municipal de Jóvenes Conductores, dirigida a personas de entre 17 y 30 años, bajo la coordinación de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial Municipal, cumpliendo con lo dispuesto por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.
  • Ordenanza N° 3673 (Promulgada por Decreto N° 1893 del 30 de octubre de 2025):
    Instituye el Consejo del Arbolado Público de Las Flores, como órgano consultivo, técnico y participativo, dependiente del Honorable Concejo Deliberante, para fortalecer las políticas locales de preservación y manejo sustentable del arbolado urbano.
  • Ordenanza N° 3674 (Promulgada por Decreto N° 1892 del 30 de octubre de 2025):
    Declara el 26 de agosto de cada año como el “Día del Charcutero” en el Partido de Las Flores, en conmemoración del II Encuentro de Charcuteros Artesanales de la Provincia de Buenos Aires y de la conformación legal de CHARCA – Charcutería y Artes Cárnicas, Asociación Civil, acontecimiento desarrollado en la ciudad.

