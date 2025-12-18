Connect with us
Entrega de certificados a egresados de la Diplomatura en Comunicación y Comercialización de Proyectos Productivos

Las Flores

Entrega de certificados a egresados de la Diplomatura en Comunicación y Comercialización de Proyectos Productivos

hace 4 horas

Tal como estaba programado, se realizó la Entrega de Certificados a los Egresados de la Diplomatura de Vinculación en Comunicación y Comercialización de Proyectos Productivos, destinada a emprendedores florenses, dictada por la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Durante el acto se resaltó el importante número de estudiantes que participaron de esta capacitación y se destacó el compromiso de quienes completaron esta instancia formativa, orientada a fortalecer capacidades vinculadas a la comunicación, el desarrollo de proyectos y la proyección comercial en el marco del ecosistema emprendedor local.

“Este logro marca un paso importante en el proceso de crecimiento productivo y económico de nuestra comunidad, porque no solo representa la capacitación, sino también nuevas oportunidades laborales y de desarrollo para las y los florenses”, expresaron las autoridades municipales. La Diplomatura se dictó en el marco del Programa Puentes, al cual el Municipio de Las Flores adhirió en 2022, con el objetivo de promover el acceso a estudios superiores y acompañar el fortalecimiento académico de las comunidades del interior bonaerense. Además de la entrega de certificados, que contó con una destacada participación de familias y amigos, con un Salón Rojo colmado de público, la jornada incluyó la firma de un acta-acuerdo para continuar implementando propuestas educativas con beneficios para los florenses que deseen formarse. También se llevó a cabo una muestra de emprendimientos de los estudiantes, quienes compartieron los proyectos desarrollados a lo largo del proceso formativo.

