Jackeline Serres representará a Las Flores en la Fiesta Nacional del Girasol

Las Flores

Acompañada por Andrea Izzocapella, estará en la 31ª Fiesta Nacional del Girasol en Carlos Casares.
Publicado

hace 8 minutos

La ciudad de Las Flores tendrá presencia destacada en la 31ª Fiesta Nacional del Girasol, que se realizará los días 6, 7 y 8 de febrero en Carlos Casares. Jackeline Serres, representante cultural de Mujeres Rurales Las Flores, será la encargada de representar a nuestra comunidad en este evento emblemático.

Originalmente, Clara Blanstein y Florentina Municoy habían sido elegidas en octubre pasado como embajadora y vice embajadora de Mujeres Rurales, respectivamente. Sin embargo, por motivos personales, no podrán participar en la fiesta nacional. En su lugar, Jackeline Serres, quien había sido distinguida como mejor compañera en esa elección, asumirá este compromiso.

Jackeline estará acompañada por Andrea Izzocapella. La participación de ambas referentes es un claro reflejo del compromiso de Mujeres Rurales con la promoción cultural y social de nuestro distrito.

Desde Noticias Las Flores les deseamos el mayor de los éxitos en esta experiencia y valoramos el rol imprescindible que desempeñan las mujeres rurales en el desarrollo y visibilidad de nuestra ciudad.

